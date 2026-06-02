Redditi delle partite Iva: con quale lavoro si guadagna di più?

Le ultime statistiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze fotografano lo stato del lavoro autonomo nel nostro Paese: tra titolari “dormienti”, regimi agevolati in crescita e ampi divari di guadagno tra differenti categorie. In cima la professione notarile. Tutti i dati.
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