Precompilata, le regole dell'Agenzia delle Entrate per gli eredi

Una volta ottenuta l'abilitazione, l'erede può visualizzare la dichiarazione precompilata del contribuente deceduto, comprensiva dei redditi e delle informazioni già trasmesse all'Agenzia delle Entrate da soggetti esterni, come spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e gli altri dati presenti nell'Anagrafe Tributaria. Per motivi legati alla tutela della privacy non è però possibile consultare il dettaglio delle singole spese mediche né dei relativi rimborsi. Tali informazioni vengono infatti mostrate esclusivamente in forma aggregata, suddivise per categoria e riferite sia al defunto sia agli eventuali familiari fiscalmente a carico, salvo opposizioni. Dopo aver controllato la documentazione, l'erede può integrare o correggere i dati e procedere direttamente all'invio telematico della dichiarazione.