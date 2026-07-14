Introduzione

Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate stanno diventando più selettivi e focalizzati sui movimenti bancari. Il cosiddetto “redditometro” che per anni ha consentito al Fisco di ricostruire il reddito di una persona basandosi su elementi indicativi di capacità contributiva - come auto di lusso, imbarcazioni, spese per la casa, cavalli e altri beni considerati "segni" di ricchezza -, adesso sta cambiando e si sta orientando sulle transazioni delle carte e del conto corrente.