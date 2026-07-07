Bonifico tra parenti, errori da evitare per non rischiare controlli

Il documento da conservare e mostrare in caso di verifica è, in primis, l'estratto conto con il bonifico. Per cifre importanti, sarebbe bene aggiungere anche una scrittura privata, firmata da entrambi, con data, importo, motivo del trasferimento e generalità di chi dona e di chi riceve. Se il trasferimento è un prestito, bisogna specificare anche le modalità di restituzione e conservare le prove del rimborso, con causale altrettanto chiara ("restituzione prestito del..."). I documenti vanno conservati per lungo tempo, perché l’Agenzia delle Entrate può avviare indagini finanziarie fino a un massimo di sette anni da quando è stato fatto il trasferimento di denaro oggetto dell’indagine.

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