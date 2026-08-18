SPID a pagamento, quanto costa e chi continuerà ad averlo gratis

Introduzione

Lo SPID gratuito per alcuni cittadini è un ricordo del passato. Alcuni provider hanno già reso a pagamento la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale, con cui è possibile accedere ai servizi online sia della Pubblica Amministrazione che dei privati aderenti, dal secondo anno di iscrizione in poi. In tutto, al momento, sono 12 gli identity provider accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Ecco quanto costano e chi, per ora, può continuare ad averlo gratis.