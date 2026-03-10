Il decreto stabilisce requisiti tecnici e limiti d'uso per le deleghe di accesso ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni introducendo tutele specifiche per il trattamento dei dati personali e per i servizi sanitari più sensibili

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema Dpcm - decreto del presidente del Consiglio dei ministri - che disciplina la nuova Piattaforma di gestione delle deleghe, uno strumento che permetterà ai cittadini di autorizzare fino a due persone ad accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni attraverso Spid o Cie. L'obiettivo è consentire anche a chi non possiede o non riesce a ottenere l'identità digitale di usufruire dei servizi della pubblica amministrazione attraverso un delegato.

Tramite la Piattaforma, quindi, ogni cittadino iscritto nell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente, può delegare altri soggetti all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, che richiedono identificazione informatica. Da questo sistema, però, sono escluse deleghe professionali o affidate a intermediari abilitati. Un regime particolare, inoltre, è previsto per i servizi erogati tramite il Fascicolo sanitario elettronico 2.0, l'Ecosistema dei dati sanitari e la Piattaforma nazionale di telemedicina, considerata la natura particolarmente sensibile dei dati trattati.

Le indicazioni del Garante

Lo schema di decreto rientra nel programma di attuazione del Pnrr e definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura, i requisiti di sicurezza, le procedure, le tipologie di dati e le categorie di interessati della Piattaforma. Nella propria newsletter, il Garante sottolinea che il testo del decreto ha "tenuto conto delle indicazioni fornite in fase istruttoria dall'Autorità che, in ogni caso, si è riservata di valutare i trattamenti di dati personali concretamente posti in essere da parte di tutti i soggetti coinvolti, una volta che la Piattaforma sarà entrata a regime".