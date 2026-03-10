Introduzione
Con l’arrivo della bella stagione torna anche uno degli appuntamenti promozionali organizzati dal colosso statunitense. Da mezzanotte è partita la campagna stagionale di sconti della piattaforma di commercio online che durerà fino a lunedì 16 marzo. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Cosa succede
L’iniziativa prende il nome ufficiale di Festa delle Offerte di Primavera. Come accade spesso in queste occasioni, sul portale vengono proposti migliaia di ribassi, ma non tutte le promozioni hanno lo stesso valore. In mezzo alla grande quantità di prodotti scontati, infatti, alcuni rappresentano veri e propri affari da cogliere rapidamente.
Cos’è la Festa delle Offerte di Primavera
Per chi non la conoscesse, la Festa delle Offerte è uno degli appuntamenti promozionali programmati ogni anno dal gigante dell’e-commerce. Il meccanismo è simile a quello di altri eventi organizzati dall’azienda, come il celebre Amazon Prime Day, che si svolge in estate, oppure la più discreta Prime Big Deal Days autunnale. Il principio resta sempre lo stesso: per un periodo limitato viene proposta una vasta selezione di articoli con prezzi ribassati. A differenza di alcune di queste iniziative, però, l’evento primaverile non è riservato agli abbonati ad Amazon Prime, ma è accessibile a chiunque disponga di un account gratuito sulla piattaforma.
Alcune promozioni partite in anticipo
Nei giorni scorsi la società ha già iniziato a scaldare i motori dell’evento con alcune promozioni anticipate, in particolare su prodotti della stessa azienda venduti in pacchetti combinati. Tra gli esempi disponibili figurano il lettore di ebook Kindle Paperwhite Signature Edition abbinato a una custodia in pelle oppure lo speaker intelligente Echo Spot proposto insieme al videocitofono Ring.
Quando iniziano davvero gli sconti
Le promozioni più rilevanti sono iniziate dalla mezzanotte di oggi, 10 marzo. A parte qualcuno, già collegato da stanotte per cogliere le offerte sui prodotti molto richiesti, per la maggior parte degli utenti la tempistica non è decisiva. A differenza del Prime Day, infatti, che solitamente dura pochi giorni, o del periodo del Black Friday, concentrato in un weekend particolarmente intenso, la campagna primaverile è distribuita in modo abbastanza uniforme lungo l’intera settimana. L’unico limite da ricordare è la scadenza: dopo le 23:59 di lunedì 16 marzo i prezzi torneranno ai livelli abituali.
Un evento aperto a tutti
Uno degli aspetti più semplici di questa iniziativa è l’accesso. Non si tratta infatti di un evento esclusivo per gli abbonati al servizio Prime. Chiunque possieda un account su Amazon può partecipare alle promozioni e acquistare i prodotti scontati. Durante i giorni della campagna, la pagina dedicata alle offerte sarà ben visibile sul sito e basterà accedervi per consultare i ribassi disponibili e procedere con gli acquisti.
I vantaggi per gli utenti Prime
E chi è già iscritto ad Amazon Prime? Per gli abbonati non ci saranno sconti aggiuntivi specifici, ma comunque la possibilità di beneficiare di alcuni servizi collegati all’abbonamento. Tra questi ci sono la spedizione rapida e gratuita su molti articoli, la possibilità di programmare un giorno preciso per la consegna oppure di far recapitare i pacchi in un locker automatico o in uno dei numerosi punti di ritiro presenti sul territorio. Per chi non ha mai provato il servizio, l’azienda offre anche un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Al termine del test è possibile decidere se mantenere l’abbonamento oppure tornare semplicemente all’account standard.
I prodotti interessati
I ribassi interessano praticamente ogni settore del catalogo:
- Casa e cucina: Questa sezione riunisce gran parte degli elettrodomestici destinati alla vita domestica, sia di grandi dimensioni sia più compatti. Tra gli articoli più ricercati ci sono friggitrici ad aria, macchine per il caffè e altri strumenti per la preparazione dei pasti. Nella stessa categoria rientrano anche lavatrici, asciugatrici e frigoriferi, robot aspirapolvere e scope elettriche;
- Informatica: Qui trovano posto tutti i dispositivi legati al mondo del computer e della tecnologia personale. La selezione comprende desktop e componenti hardware, ma anche smartphone, tablet e notebook, oltre a una vasta gamma di accessori. Non mancano periferiche come stampanti, mouse e tastiere;
- Tv, home e cinema: La categoria dedicata all’intrattenimento domestico raccoglie televisori e proiettori per l’home cinema, ma include anche elementi d’arredo pensati per migliorare il comfort della casa, dalle candele profumate alle poltrone reclinabili;
- Salute e cura della persona: Tra le offerte compaiono numerosi dispositivi pensati per l’igiene e il benessere quotidiano. Non soltanto spazzolini elettrici, ma anche rasoi, epilatori e altri piccoli apparecchi dedicati alla cura personale, affiancati da prodotti cosmetici e articoli per il make-up;
- Sport e attività all’aperto: Con l’arrivo della stagione mite aumenta lo spazio per accessori e attrezzature sportive. In particolare, spiccano gadget e strumenti pensati per le attività outdoor o per il tempo libero in acqua.
