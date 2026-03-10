E chi è già iscritto ad Amazon Prime? Per gli abbonati non ci saranno sconti aggiuntivi specifici, ma comunque la possibilità di beneficiare di alcuni servizi collegati all’abbonamento. Tra questi ci sono la spedizione rapida e gratuita su molti articoli, la possibilità di programmare un giorno preciso per la consegna oppure di far recapitare i pacchi in un locker automatico o in uno dei numerosi punti di ritiro presenti sul territorio. Per chi non ha mai provato il servizio, l’azienda offre anche un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Al termine del test è possibile decidere se mantenere l’abbonamento oppure tornare semplicemente all’account standard.