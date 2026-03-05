Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Salone del Libro di Parigi, Amazon si ritira dopo la protesta dei librai

Mondo

L'organizzazione professionale delle librerie indipendenti di Francia denuncia: “Amazon non è un amico del libro”. Il colosso Usa si difende: “polemiche assurde”.  L'annunciato ritiro almeno per quest'anno

ascolta articolo

Amazon ha annunciato il suo ritiro dal Salone del Libro di Parigi, in programma dal 17 al 19 aprile 2026, per non contribuire a una polemica ritenuta "assurda" con il Syndicat de la librairie française (SLF), che ha minacciato di non partecipare all'evento a causa del partenariato stretto tra il Festival parigino e il colosso dell'e-commerce. 

SLF: "Amazon non è un amico del libro"

SLF, l'organizzazione professionale delle librerie indipendenti di Francia, furiosa per la presenza di Amazon al Salone nella Ville Lumière denuncia: Amazon non è un amico del libro”. A stretto giro è arrivata la risposta del colosso Usa: "Deploriamo profondamente questa manovra partigiana di SLF che, basandosi su accuse infondate e false, confisca l'evento a suo beneficio e lo distoglie dalla sua legittima ambizione, vale a dire, la celebrazione della lettura, dei lettori e degli autori", ha ribattuto un portavoce di Amazon all'agenzia France Presse. 

Approfondimento

Amazon, Gdf perquisisce sede: ipotesi evasione fiscale

Amazon si difende: “polemiche assurde”

"Per evitare di contribuire a questa polemica assurda, Amazon ha deciso, di comune accordo con il Festival du livre de Paris, di ritirarsi da questa edizione". Secondo il portavoce, "in un Paese in cui oltre il 90% dei comuni non dispone di librerie, la lettura non dovrebbe venire strumentalizzata ma dovrebbe, al contrario, riunire tutti gli attori della filiera al servizio di tutti i lettori, siano essi residenti in città o nelle zone rurali". Il salone del Libro di Parigi, che si terrà sotto alla meravigliosa volta trasparente del Grand Palais, ha accolto 114.000 visitatori nel 2025. Presenti 1.200 tra autrici ed autori oltre che 450 case editrici. 

Approfondimento

Fisco, nuova indagine a Milano su Amazon per presunta evasione fiscale

Mondo: Ultime notizie

È morto lo scrittore portoghese António Lobo Antunes

Mondo

Nato a Lisbona nel 1942, figlio di un affermato neurologo, è stato più volte candidato al Nobel....

Iran, Teheran: colpita una nave Usa. Droni sull'Azerbaigian. LIVE

live Mondo

Dal Mediterraneo all'Oceano Indiano, si allarga il conflitto. Il Corpo delle Guardie della...

Ucraina, Zelensky: "Negoziati avanti, forse cambio luogo e data". LIVE

live Mondo

Sulla guerra in Ucraina i negoziati proseguono anche con il conflitto in Iran. "Nella notte...

Iran, Meloni: "Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento"

Mondo

Lo ha detto la premier, intervistata da Rtl 102.5,  facendo il punto della situazione anche...

Iran, smentito attacco curdo. Senato boccia risoluzione contro guerra

Mondo

 L'iniziativa è stata respinta con 53 voti contrari e 43 favorevoli."Tra non molto avremo il...

Mondo: I più letti