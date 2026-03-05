L'organizzazione professionale delle librerie indipendenti di Francia denuncia: “Amazon non è un amico del libro”. Il colosso Usa si difende: “polemiche assurde”. L'annunciato ritiro almeno per quest'anno
Amazon ha annunciato il suo ritiro dal Salone del Libro di Parigi, in programma dal 17 al 19 aprile 2026, per non contribuire a una polemica ritenuta "assurda" con il Syndicat de la librairie française (SLF), che ha minacciato di non partecipare all'evento a causa del partenariato stretto tra il Festival parigino e il colosso dell'e-commerce.
SLF: "Amazon non è un amico del libro"
SLF, l'organizzazione professionale delle librerie indipendenti di Francia, furiosa per la presenza di Amazon al Salone nella Ville Lumière denuncia: Amazon non è un amico del libro”. A stretto giro è arrivata la risposta del colosso Usa: "Deploriamo profondamente questa manovra partigiana di SLF che, basandosi su accuse infondate e false, confisca l'evento a suo beneficio e lo distoglie dalla sua legittima ambizione, vale a dire, la celebrazione della lettura, dei lettori e degli autori", ha ribattuto un portavoce di Amazon all'agenzia France Presse.
Amazon si difende: “polemiche assurde”
"Per evitare di contribuire a questa polemica assurda, Amazon ha deciso, di comune accordo con il Festival du livre de Paris, di ritirarsi da questa edizione". Secondo il portavoce, "in un Paese in cui oltre il 90% dei comuni non dispone di librerie, la lettura non dovrebbe venire strumentalizzata ma dovrebbe, al contrario, riunire tutti gli attori della filiera al servizio di tutti i lettori, siano essi residenti in città o nelle zone rurali". Il salone del Libro di Parigi, che si terrà sotto alla meravigliosa volta trasparente del Grand Palais, ha accolto 114.000 visitatori nel 2025. Presenti 1.200 tra autrici ed autori oltre che 450 case editrici.