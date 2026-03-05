L'organizzazione professionale delle librerie indipendenti di Francia denuncia: “Amazon non è un amico del libro”. Il colosso Usa si difende: “polemiche assurde”. L'annunciato ritiro almeno per quest'anno ascolta articolo

Amazon ha annunciato il suo ritiro dal Salone del Libro di Parigi, in programma dal 17 al 19 aprile 2026, per non contribuire a una polemica ritenuta "assurda" con il Syndicat de la librairie française (SLF), che ha minacciato di non partecipare all'evento a causa del partenariato stretto tra il Festival parigino e il colosso dell'e-commerce.

SLF: "Amazon non è un amico del libro" SLF, l'organizzazione professionale delle librerie indipendenti di Francia, furiosa per la presenza di Amazon al Salone nella Ville Lumière denuncia: Amazon non è un amico del libro”. A stretto giro è arrivata la risposta del colosso Usa: "Deploriamo profondamente questa manovra partigiana di SLF che, basandosi su accuse infondate e false, confisca l'evento a suo beneficio e lo distoglie dalla sua legittima ambizione, vale a dire, la celebrazione della lettura, dei lettori e degli autori", ha ribattuto un portavoce di Amazon all'agenzia France Presse. Approfondimento Amazon, Gdf perquisisce sede: ipotesi evasione fiscale