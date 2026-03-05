Lo ha detto la premier, intervistata da Rtl 102.5, facendo il punto della situazione anche rispetto all'attuale situazione geopolitica, a partire dal conflitto che sta infiammando il Medio Oriente

Quella attuale che riguarda il Medio Oriente è una "situazione che preoccupa e direi su diversi fronti, sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale. Il mondo è sempre più governato dal caos". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenuta in diretta a Rtl 102.5 . Preoccupa, ha proseguito Meloni, "il conflitto che in particolare con la reazione scomposta dell'Iran , che sta sostanzialmente bombardando tutti i paesi vicini compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano, comporta un rischio di escalation che può avere conseguenze imprevedibili. E sono ovviamente preoccupata per le ripercussioni sull'Italia".

"Nessuna richiesta sulle basi, non siamo in guerra e non ci entriamo"

"Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra", ha poi proseguito la premier rispondendo a una domanda sull'uso delle basi militari americane in territorio italiano per l'offensiva all'Iran. Poi, rispetto alle basi militari americane, Meloni ha confermato come "tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e che al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi. Vale anche per noi: in Italia abbiamo tre basi militari concesse agli americani in virtù di accordi del 1954 che sono sempre stati aggiornati".

Gli aiuti ai Paesi del Golfo

"L'Italia, come Regno Unito, Francia, Germania, intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, parliamo chiaramente di difesa, di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche ma perché in quell'area ci sono decine di migliaia di italiani, e circa duemila militari che dobbiamo proteggere. E il Golfo è vitale per gli approvvigionamenti", ha proseguito la premier nel corso dell'intervista radiofonica.

"Impedire la speculazione su energia e generi alimentari"

"C'è anche il tema delle conseguenze economiche per l'Italia, dobbiamo impedire che la speculazione faccia esplodere i prezzi dell'energia e generi alimentari", ha proseguito la premier, intervenuta nel corso del programma "Non stop news", parlando ancora delle "priorità" su cui lavora il governo rispetto alla crisi in Iran. "Abbiamo già sentito in queste ore il presidente di Arera che ha già attivato i meccanismi che servono a evitare fenomeni speculativi, ha una apposita task force soprattutto per monitorare i prezzi del gas, faremo tutto quello che possiamo per non darla vinta" a chi dovesse speculare e "sono pronta ad aumentare le tasse ad aziende che dovessero speculare sulle bollette", ha sottolineato Meloni.

Sul terrorismo la guardia resta "altissima"

Rispetto al terrorismo islamico non bisogna "mai abbassare la guardia", ha ribadito Melon. "Siamo totalmente mobilitati. Anche qui non siamo distratti, la guardia è altissima", ha riferito ancora.