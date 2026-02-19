Board of peace, Meloni a Sky Tg24: fondamentale esserci

"Io credo che sia molto importante un contributo coeso della comunità internazionale su questa questione, che è particolarmente delicata e importante per i Paesi mediterranei e quindi anche per l'Italia", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata a Sky Tg24 dal direttore Fabio Vitale

"Oggi c'erano a Washington la maggioranza dei Paesi europei, tutti gli attori coinvolti nella regione, anche diversi altri attori mondiali. Io credo che sia molto importante un contributo coeso della comunità internazionale su questa questione, che è particolarmente delicata e importante per i Paesi mediterranei e quindi anche per l'Italia. Ragion per cui ho ritenuto che fosse fondamentale per l'Italia esserci". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata a Sky Tg24, a proposito della partecipazione dell'Italia oggi alla riunione del Board of Peace for Gaza con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Il ministro Tajani mi riferiva a una riunione che è stata molto concreta, che non era affermazione di principi, ma era costruita su come implementare i vari punti del piano di pace. Chiaramente noi sappiamo che la tregua è una tregua fragile e che il lavoro che serve per stabilizzare il cessate il fuoco, la pace e costruire la prospettiva dei due Stati, e quindi una stabilizzazione definitiva per il Medio Oriente, è particolarmente complesso".