È morto lo scrittore portoghese António Lobo Antunes

Nato a Lisbona nel 1942, figlio di un affermato neurologo, è stato più volte candidato al Nobel. Tra gli  autori portoghesi maggiormente letti e tradotti nel resto del mondo, ha tuttavia ricevuto numerosi premi letterari internazionali

È morto oggi all'età di 83 anni lo scrittore portoghese António Lobo Antunes. Nato a Lisbona nel 1942, figlio di un affermato neurologo, è stato più volte candidato al Nobel. Tra gli  autori portoghesi maggiormente letti e tradotti nel resto del mondo, ha tuttavia ricevuto numerosi premi letterari internazionali, fra cui il Camões nel 2007 (massimo riconoscimento per gli scrittori di lingua portoghese), il Premio europeo di letteratura nel 2001, il premio Juan Rulfo nel 2008 e in Italia il Bottari Lattes Grinzane, nel 2018. 

