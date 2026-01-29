Il produttore di ChatGPT sta cercando 100 miliardi di dollari di nuovo capitale dagli investitori, in un round che potrebbe valutare la startup fino a 830 miliardi
Amazon è in trattativa per investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI, secondo fonti vicine alla questione citate dal Wall Street Journal, in quella che sarebbe una scommessa gigantesca sulla promettente startup di intelligenza artificiale. Il produttore di ChatGPT sta cercando fino a 100 miliardi di dollari di nuovo capitale dagli investitori, un round che potrebbe valutare la startup fino a 830 miliardi di dollari, come riportato in precedenza dallo stesso giornale. SoftBank è in trattative per investire fino a 30 miliardi di dollari in più in OpenAI nell'ambito del round, incrementando la già consistente partecipazione del conglomerato giapponese nella startup. OpenAI è anche in trattative con investitori sovrani, tra cui l'Abu Dhabi Investment Authority e MGX. Tuttavia, le fonti a conoscenza della situazione hanno avvertito che non è chiaro se tutte le parti investiranno o se la startup raggiungerà l'obiettivo di 100 miliardi di dollari.
Andy Jassy, amministratore delegato di Amazon, starebbe conducendo i negoziati con il Ceo di OpenAI, Sam Altman, secondo alcune delle fonti. La forma esatta dell'accordo, qualora venisse raggiunto, potrebbe ancora subire modifiche, hanno aggiunto le fonti. Un investimento fino a 50 miliardi di dollari potrebbe rendere Amazon il principale finanziatore dell'attuale round di raccolta fondi della società di intelligenza artificiale. Amazon ha anche investito in Anthropic, un concorrente di OpenAI. L'azienda ha sviluppato un campus di data center da 11 miliardi di dollari per lo sviluppatore di modelli linguistici di grandi dimensioni in Indiana.