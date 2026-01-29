Amazon è in trattativa per investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI, secondo fonti vicine alla questione citate dal Wall Street Journal, in quella che sarebbe una scommessa gigantesca sulla promettente startup di intelligenza artificiale. Il produttore di ChatGPT sta cercando fino a 100 miliardi di dollari di nuovo capitale dagli investitori, un round che potrebbe valutare la startup fino a 830 miliardi di dollari, come riportato in precedenza dallo stesso giornale. SoftBank è in trattative per investire fino a 30 miliardi di dollari in più in OpenAI nell'ambito del round, incrementando la già consistente partecipazione del conglomerato giapponese nella startup. OpenAI è anche in trattative con investitori sovrani, tra cui l'Abu Dhabi Investment Authority e MGX. Tuttavia, le fonti a conoscenza della situazione hanno avvertito che non è chiaro se tutte le parti investiranno o se la startup raggiungerà l'obiettivo di 100 miliardi di dollari.