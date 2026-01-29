OpenAI: Nvidia, Amazon e Microsoft pronti a investire 60 miliardi

Nvidia, Microsoft e Amazon verso maxi investimento

Gli impegni economici, se confermati, farebbero parte di un nuovo round di finanziamento con il quale la startup di Sam Altman cerca di raccogliere una cifra enorme: fino a 100 miliardi di dollari. Il colosso dell'intelligenza artificiale ha bisogno di ingente liquidità per finanziare la sua espansione. Secondo il quotidiano britannico, i grandi investimenti da parte degli stessi giganti della tecnologia, che vendono a OpenAI i chip e la capacità di data center di cui ha bisogno per sviluppare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale, intensificheranno le preoccupazioni di una parte del mercato. Diversi analisti restano dubbiosi infatti in merito agli accordi finanziari circolari della startup che si farebbe finanziare dai suoi stessi fornitori. Se uno degli anelli saltasse o si allentasse, cioè se una delle big tech citate avesse problemi di debito o dovesse riscontrare una contrazione dei ricavi potrebbe mettere in crisi le altre. Non solo Amazon, Nvidia e Microsoft: Altman sarebbe anche vicino ad assicurarsi altri 30 miliardi di dollari da SoftBank per questo nuovo round di finanziamento.