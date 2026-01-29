OpenAI: Nvidia, Amazon e Microsoft pronti a investire 60 miliardi

Nvidia sarebbe in trattative per investire fino a 30 miliardi di dollari nell'azienda leader dell'intelligenza artificiale. Microsoft, sostenitore di lunga data di OpenAI, potrebbe farlo per poco meno di 10 miliardi di dollari. Amazon? Oltre 10 miliardi, potenzialmente anche il doppio. I dettagli
OpenAI sarebbe in trattativa per raccogliere quasi 40 miliardi di dollari da Nvidia, Microsoft e Amazon, tre dei suoi maggiori fornitori di infrastrutture, nell'ambito del suo importante round di finanziamento da 100 miliardi di dollari. Lo rende noto il Financial Times, sottolineando che Nvidia potrebbe investire fino a 20 miliardi di dollari nel produttore di ChatGPT nell'ambito del suo prossimo round di finanziamento, mentre Amazon circa 10 miliardi. A riferirlo al quotidiano sono state fonti vicine al dossier. Microsoft, che già detiene una quota del 27% in OpenAI, potrebbe investire diversi miliardi di dollari in più.
Nvidia, Microsoft e Amazon verso maxi investimento
Gli impegni economici, se confermati, farebbero parte di un nuovo round di finanziamento con il quale la startup di Sam Altman cerca di raccogliere una cifra enorme: fino a 100 miliardi di dollari. Il colosso dell'intelligenza artificiale ha bisogno di ingente liquidità per finanziare la sua espansione. Secondo il quotidiano britannico, i grandi investimenti da parte degli stessi giganti della tecnologia, che vendono a OpenAI i chip e la capacità di data center di cui ha bisogno per sviluppare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale, intensificheranno le preoccupazioni di una parte del mercato. Diversi analisti restano dubbiosi infatti in merito agli accordi finanziari circolari della startup che si farebbe finanziare dai suoi stessi fornitori. Se uno degli anelli saltasse o si allentasse, cioè se una delle big tech citate avesse problemi di debito o dovesse riscontrare una contrazione dei ricavi potrebbe mettere in crisi le altre. Non solo Amazon, Nvidia e Microsoft: Altman sarebbe anche vicino ad assicurarsi altri 30 miliardi di dollari da SoftBank per questo nuovo round di finanziamento.
OpenAI è anche in trattative con fondi sovrani
OpenAI è anche in trattative con fondi sovrani tra cui l'Abu Dhabi Investment Authority. Tuttavia, fonti vicine al dossier hanno avvertito che non è chiaro se tutte le parti investiranno o se la startup raggiungerà il suo obiettivo di 100 miliardi di dollari. Lo scorso anno, Nvidia ha stipulato un accordo pluriennale con OpenAI per investire 100 miliardi di dollari in incrementi di 10 miliardi di dollari. Tuttavia, tale intesa non è ancora stata siglata. Un assegno di 20 miliardi di dollari da parte di Nvidia per il round di finanziamento di OpenAI potrebbe aggiungersi all'accordo da 100 miliardi, oppure potrebbe indurre le due società a modificarne i termini, hanno affermato le fonti citate da FT.