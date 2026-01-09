ChatGpt Health, OpenAI lancia l'assistente per la salute: rischi e come funzionaSalute e Benessere
Una nuova frontiera digitale si apre nel rapporto tra tecnologia e benessere personale. Uno strumento pensato per aiutare gli utenti a orientarsi tra dati clinici e informazioni sanitarie
ChatGPT Salute sarà una nuova area dedicata al benessere personale che consentirà agli utenti di caricare e organizzare la propria documentazione sanitaria e dialogare con l’intelligenza artificiale sui temi legati alla salute. OpenAI chiarisce però fin da subito i limiti dello strumento: non prenderà il posto dei professionisti sanitari né fornirà diagnosi o terapie. Il progetto è il risultato di un lavoro durato due anni, condotto insieme a oltre 260 medici di 60 Paesi e numerose specializzazioni, per definire come offrire risposte utili evitando contenuti fuorvianti o rischiosi. L’obiettivo è affiancare il paziente nella comprensione del proprio stato di salute e nella preparazione ai colloqui con il medico, non sostituirsi al rapporto clinico.
Attenzione alla privacy
Un’attenzione particolare è stata riservata alla tutela dei dati personali, tema che in passato aveva attirato l’attenzione delle autorità garanti. OpenAI assicura che ChatGPT Salute integra sistemi avanzati di sicurezza, come crittografia dedicata e separazione delle conversazioni sanitarie, per mantenere le informazioni sensibili protette. Il nuovo servizio punta anche a superare la frammentazione dei dati, permettendo di collegare cartelle cliniche elettroniche e app di benessere – da Apple Salute a MyFitnessPal – così da offrire una visione più completa e continuativa. La funzione sarà inizialmente testata da un numero limitato di utenti, per poi essere estesa gradualmente a tutti su web e iOS nelle prossime settimane, con accesso tramite lista d’attesa.