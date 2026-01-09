ChatGPT Salute sarà una nuova area dedicata al benessere personale che consentirà agli utenti di caricare e organizzare la propria documentazione sanitaria e dialogare con l’intelligenza artificiale sui temi legati alla salute. OpenAI chiarisce però fin da subito i limiti dello strumento: non prenderà il posto dei professionisti sanitari né fornirà diagnosi o terapie. Il progetto è il risultato di un lavoro durato due anni, condotto insieme a oltre 260 medici di 60 Paesi e numerose specializzazioni, per definire come offrire risposte utili evitando contenuti fuorvianti o rischiosi. L’obiettivo è affiancare il paziente nella comprensione del proprio stato di salute e nella preparazione ai colloqui con il medico, non sostituirsi al rapporto clinico.