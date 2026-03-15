Roma, ha evidenziato ancora Gargano, "offre un mix unico di fattori: uno stile di vita straordinario, una tradizione gastronomica e culturale incomparabile, un clima favorevole e soprattutto un patrimonio storico che rende la città un vero e proprio museo a cielo aperto. È l'unica città al mondo dove è possibile vivere quotidianamente immersi nella storia". E "la domanda internazionale rimane molto forte. Gli acquirenti europei, in particolare francesi e britannici, sono attratti dalla bellezza artistica della città, dalla qualità della vita e dai valori immobiliari ancora competitivi rispetto ad altre capitali occidentali". E allo stesso tempo cresce la presenza di compratori americani, "spesso interessati a seconde case da utilizzare alcuni mesi l'anno".