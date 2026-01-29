Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turismo in Italia, Enit: "Sempre più richiesti vacanza di lusso e shopping tourism"

Lifestyle
©Getty

Nei primi 10 mesi del 2025 crescono i soggiorni dall’estero per lo shopping. Stando alle ultime rilevazioni ENIT, negli ultimi 25 anni la spesa dei turisti stranieri in Italia è cresciuta del +81.2% fino a 54,2 miliardi di euro

ascolta articolo

Lo 'shopping tourism' in Italia, tra gennaio e settembre 2025, ha registrato 458mila pernottamenti di turisti stranieri motivati dagli acquisti dei brand italiani più noti, con un incremento del +46,8% sul 2024 a fronte di una maggiore stabilità nel numero dei viaggiatori (oltre 5 milioni) e della spesa turistica (784 milioni di euro). Lo rileva Enit, presente alla 34esima edizione della Fespo & Golfmesse, la più grande kermesse turistica che si svolge in Svizzera. 

“I numeri sono la migliore testimonianza dello stato di salute del settore turistico italiano. I vari comparti dimostrano che stiamo crescendo e che siamo in grado di attrarre diverse fasce di turisti, rispondendo a numerose esigenze. Il fenomeno della vacanza di lusso, insieme a quello dello shopping tourism, sono esperienze sempre più richieste dai turisti internazionali, che scelgono di venire in Italia per vivere le nostre autenticità, disposti a spendere ed investire per il Made in Italy. Un traino per la nostra economia, che genera occupazione e benessere per l’intero Paese”. dice l'ad di Enit Ivana Jelinic.

I dati presentati alla kermesse turistica in Svizzera

Enit è presente alla 34esima edizione della Fespo & Golfmesse, la più grande kermesse turistica che si svolge in Svizzera. Durante la manifestazione, presso lo stand Italy, Enit organizza gli 'Espresso-Talks' per far conoscere le perle turistiche italiane, presentare gli ultimi highlights e i trend del momento.

Focus su lusso e golf, temi al centro dell’evento. L’Italia ha visto crescere esponenzialmente il fenomeno delle vacanze “luxury”, si pensi che negli ultimi 25 anni il turismo internazionale ha continuato a scegliere sempre di più le nostre destinazioni, tanto che la spesa inbound è addirittura raddoppiata, passando da 29,9 miliardi di euro del 2000 ai 54,2 miliardi del 2024 (+81,2%). A spendere di più, per una notte, sono i turisti provenienti dal Principato di Monaco (media 685 euro) e dalla Slovenia (media 538 euro), seguiti poi da coloro che arrivano da Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Singapore, Nuova Zelanda e Dubai.

Il Luxe Report 2025 di Virtuoso incorona il nostro Paese come la Top Global Destination, superando concorrenti storici come Francia e Spagna, con Roma come una delle città più amate. Turismo di lusso in Italia a cui si è adeguato il nostro sistema di accoglienza, che oggi ha quasi 771 hotel di lusso a cinque stelle e cinque stelle superior, con una capacità totale di 103.656 posti letto. I movimenti registrati in queste strutture includono 4,7 milioni di arrivi turistici (+7,6%) e 14,1 milioni di pernottamenti totali (+9,7%).

Per quanto concerne il golf, l’Italia è nella top 3 delle destinazioni europee più rilevanti per svolgere questa attività. I nostri impianti, dopo quelli di Spagna e Portogallo, sono i più scelti, vantando eccellenze in regioni come Lazio e Lombardia. Il turista golfista che viene in Italia ha un profilo ben definito: tra i 35 e i 65 anni di età, i flussi maggiori arrivano da Nord America, Regno Unito, Germania, Scandinavia e Asia orientale; spesso si tratta di viaggi in gruppi e predilige strutture ricettive di livello medio-alto. Spesso combinando tra loro esperienze golfistiche con quelle benessere, enogastronomiche ed escursioni culturali, chi viaggia per prendere parte e eventi golfistici spende mediamente tra i 2mila e i 5mila dollari.

Lifestyle: Ultime notizie

Buongiorno 29 gennaio, frasi da inviare per i giorni della Merla

Lifestyle

Dal 29 al 31 gennaio si celebrano i giorni della Merla, le giornate più fredde dell'anno. Ecco...

8 foto

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 gennaio

Lifestyle

Pronti? Si parte per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e...

Fumetti, addio alla leggenda della Marvel Sal Buscema

Lifestyle

Uno dei più prolifici e amati autori della Casa delle Idee è morto nella sua casa nella...

"La provincia? Una lente di ingrandimento per raccontare l'amicizia"

Filippo Maria Battaglia

Oroscopo del 28 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Si parte per affrontare una nuova giornata: sarà piena di novità positive? Lavoro, amore e...

Lifestyle: I più letti