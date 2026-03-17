Fino al 29 marzo, la Sala d'Arme del Palazzo Vecchio ospita la mostra di Giuseppe Lo Schiavo, curata da Serena Tabacchi, un progetto inedito che trasforma lo spazio in un dispositivo immersivo dove immagine, suono e scultura costruiscono un attraversamento totale ascolta articolo

Rotta è la nuova mostra immersiva di Giuseppe Lo Schiavo, curata da Serena Tabacchi, che sarà visitabile fino al 29 marzo a Palazzo Vecchio di Firenze. Al centro della narrazione il Mediterraneo, mare di civiltà e di scambi, ma anche confine liquido e teatro di assenze, luogo in cui la storia si intreccia con la cronaca e dove la memoria collettiva si misura ogni giorno con la perdita.

OIM: "Dal 1 gennaio al 10 febbraio 2026 abbiamo assistito già a 524 morti e dispersi" Secondo il Missing Migrants Project dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), solo dal 1 gennaio al 10 febbraio 2026 abbiamo assistito già a 524 morti e dispersi: un dato che risulta essere incompleto, perché il mare trattiene ciò che la statistica non riesce a restituire. Rotta, progetto site-specific capace di trasformare uno degli spazi più simbolici della città in un luogo di ascolto, sospensione e responsabilità condivisa, nasce da una delle ferite più silenziose del nostro tempo: imbarcazioni dirette verso l’Italia che svaniscono tra le onde, talvolta ritrovate alla deriva con l’autopilota inserito, vuote. Scafi che continuano a muoversi mentre la vita che li abitava è già stata inghiottita. Potrebbe interessarti A 10 anni da Alan Kurdi contare i morti in mare resta difficile

Rotta. Il Mediterraneo come confine liquido. La mostra evento video immersiva fino al 29 marzo a Palazzo Vecchio, Firenze

Trentadue microfoni e sette camere L’opera nata e creata dal visual artist e researcher Giuseppe Lo Schiavo è filmata in presa diretta con sette camere e registrata con trentadue microfoni. Il 10 dicembre 2025, a otto miglia dalla costa – distanza simbolica in cui si compie l’azione centrale – la Banda di Pizzo Calabro, diretta dal maestro Alessandro Maglia, ha eseguito in mare aperto due requiem e due brani contemporanei. Due di questi sono stati composti insieme all’artista da Marco Guazzone ed eseguiti sulle imbarcazioni accanto alla banda. La musica struttura l’azione e la trasforma in una cerimonia laica, un rito collettivo sospeso tra commemorazione e tensione. Nella Sala d’Arme l’installazione dialoga con elementi scultorei e sonori che amplificano la dimensione immersiva del progetto. Delfini in bronzo a grandezza naturale, ispirati alle apparizioni reali avvenute durante le riprese accanto alle imbarcazioni, diventano presenze simboliche di guida e orientamento. La pietra rinascimentale accoglie un paesaggio acustico che avvolge lo spettatore, trasformando l’architettura in cassa armonica contemporanea.

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Rotta. Il Mediterraneo come confine liquido. La mostra evento video immersiva fino al 29 marzo a Palazzo Vecchio, Firenze

Lo Schiavo e la scultura affidata al mare È al culmine del viaggio che l’opera compie il gesto più radicale quando l’artista affida al mare una scultura antica. Un gesso liberato, consegnato alle onde, esposto allo sguardo pubblico nel momento stesso in cui viene sottratto alla tutela e alla permanenza. Il gesto assume la forma di un sacrificio e segna una frattura: la partitura si incrina, il suono si fa elettronico, teso, dissonante.. L’opera si chiude con una breve composizione musicale di Rakans, produttore musicale oggi in Germania, scritta a partire dalla propria esperienza di attraversamento del Mediterraneo in barca verso l’Europa, da rifugiato.

Rotta. Il Mediterraneo come confine liquido. La mostra evento video immersiva fino al 29 marzo a Palazzo Vecchio, Firenze

La rotta non è soltanto quella delle imbarcazioni: è la nostra, come comunità "Con l'installazione Rotta la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio accoglie linguaggi della contemporaneità per riflettere sulle urgenze del nostro tempo" ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. "Il lavoro di Giuseppe Lo Schiavo non si limita all'impatto visivo e tecnologico, ma interroga direttamente la nostra coscienza di cittadini e di comunità. Ospitare questo progetto significa per Firenze riaffermare il ruolo dell'arte come strumento di impegno civile: attraverso il gesto simbolico del sacrificio dell'opera in mare, l'artista ci spinge a confrontarci con il valore che attribuiamo al patrimonio rispetto a quello, infinitamente superiore, della vita umana. È un invito alla responsabilità condivisa che siamo orgogliosi di promuovere all'interno della casa dei fiorentini” ha concluso l’Assessore alla Cultura di Firenze, Giovanni Bettarini.



Rotta. Il Mediterraneo come confine liquido. La mostra evento video immersiva fino al 29 marzo a Palazzo Vecchio, Firenze