Strage Cutro, la commemorazione delle vittime del naufragio

Sulla spiaggia di Steccato di Cutro si è tenuta una veglia in memoria delle vittime del naufragio avvenuto tre anni fa. La cerimonia è stata caratterizzata da un momento di preghiera guidato da Don Matteo Mioni che ha auspicato una “generazione della speranza” fondata su solidarietà e accoglienza. Un superstite del naufragio, insieme ad alcuni familiari delle vittime e al pescatore Vincenzo Luciano, tra i primi a prestare soccorso dopo il naufragio, ha lanciato una corona di fiori in mare
