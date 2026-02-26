Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Strage Cutro, la commemorazione delle vittime del naufragio

Cronaca

Sulla spiaggia di Steccato di Cutro si è tenuta una veglia in memoria delle vittime del naufragio avvenuto tre anni fa. La cerimonia è stata caratterizzata da un momento di preghiera guidato da Don Matteo Mioni che ha auspicato una “generazione della speranza” fondata su solidarietà e accoglienza. Un superstite del naufragio, insieme ad alcuni familiari delle vittime e al pescatore Vincenzo Luciano, tra i primi a prestare soccorso dopo il naufragio, ha lanciato una corona di fiori in mare

Prossimi video

Strage Cutro, la commemorazione delle vittime del naufragio

Cronaca

Parma, un arresto per 3 suore italiane uccise in Burundi

Cronaca

Milano, quattro arresti per traffico e spaccio di cocaina

Cronaca

Frana Niscemi, oltre 1500 persone rimaste senza casa o un lavoro

Cronaca

Bimbo Napoli, ispettori arrivati all'ospedale di Bolzano

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 26 febbraio: edizione delle 8

Cronaca