Milano, quattro arresti per traffico e spaccio di cocaina

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini albanesi, ritenuti promotori di un’associazione dedita al traffico e allo spaccio di cocaina. L’indagine della Squadra mobile, svolta tra maggio e settembre 2022, ha accertato oltre mille cessioni, a tutte le ore, per un giro d’affari di centinaia di migliaia di euro