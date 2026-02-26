Milano, quattro arresti per traffico e spaccio di cocaina

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini albanesi, ritenuti promotori di un’associazione dedita al traffico e allo spaccio di cocaina. L’indagine della Squadra mobile, svolta tra maggio e settembre 2022, ha accertato oltre mille cessioni, a tutte le ore, per un giro d’affari di centinaia di migliaia di euro
