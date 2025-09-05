Cronaca
A 10 anni da Alan Kurdi contare i morti in mare resta difficile
Potessimo raccontare che in dieci anni non ci sono più state morti in mare come effetto delle nuove politiche migratorie lo faremmo, perché sarebbe un’enorme notizia. Invece, dal 2014, sono state registrate almeno 32609 vittime di naufragi sulla rotta del Mediterraneo centrale. I numeri sono sottostimati, ma capire di quanto è complicato
