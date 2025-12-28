Martino Ferrario: “Dal call center al romanzo: una vita da Millennial”
Un presente nel marketing, un passato da editore, ma anche da callcenterista, serramentista e da studente della Scuolal Holden: l'autore brianzolo di "Piacere, Nico", che preferisce definirsi "lettore" più che "scrittore", racconta il suo romanzo d'esordio: la provincia all'ombra di Milano, la sfida di rendere noir ed esplosivi luoghi e atmosfere apparentemente monotoni, il racconto della generazione di mezzo
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider