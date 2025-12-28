Il documentario, realizzato in collaborazione con il Teatro alla Scala, racconta il dietro le quinte de “Il lago dei cigni” nella versione di Nureyev andato in scena al Piermarini nell’ultima stagione con protagonisti l’étoile Nicoletta Manni e il primo ballerino Timofej Andrijashenko. Uno sguardo nascosto per mostrare come si crea la magia della danza: la fatica, il sudore, la sfida ai propri limiti, il lavoro straordinario delle maestranze. Un racconto in presa diretta per entrare nel vivo della macchina teatrale
