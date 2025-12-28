Città a misura d’uomo: perché lo spazio urbano esclude le donne
Camminare in città può essere un rischio per donne e minoranze di genere. L’urbanistica di genere nasce per ripensare lo spazio urbano a partire da chi è stato storicamente escluso dalla sua progettazione. Dalla sicurezza agli spostamenti quotidiani, fino all’illuminazione e ai servizi di prossimità: il lavoro di Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro mostra come le città siano ancora costruite a misura d’uomo e perché cambiarle è una necessità
