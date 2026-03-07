Ha scritto brani per Celine Dion, Lady Gaga, Beyoncé, Laura Pausini, Steven Tyler, Toni Braxton e tantissimi altri, ma anche per il documentario "Diane Warren: Relentless" che racconta la sua storia. Ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro ma il più importante è aver smentito chi non aveva creduto in lei. Perché alla fine, se hai il talento e lo sai usare bene, arrivi dove vuoi. La nostra intervista
