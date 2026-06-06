Bambini in viaggio, le migliori Academy per un'estate di sport

Allenarsi con un campione, ascoltare i suoi consigli e condividere con lui il campo, la palestra o il parquet. Anche per l’estate 2026 tornano le Academy per i più piccoli per vivere l'emozione di uno sport a contatto con i grandi campioni. Milan, Inter e Juventus Academy per chi ama il calcio e tantissimi campioni di altri sport. Buona vacanza!
- I piccoli appassionati di calcio possono vivere il sogno nerazzurro con l’Inter Academy Resort Experience al Chia Laguna Nature Resort (20–24 luglio; 27–31 luglio; 3–7 agosto): cinque giorni di calcio ad alto livello, con tecnici dell’Inter e due sessioni di allenamento quotidiane. Tutte le Academy sono riservate ai giovani atleti dai 5 ai 16 anni.
- Per i tifosi bianconeri, sempre al Chia Laguna Nature Resort, ci sarà la Juventus Resort Experience (6–10 luglio; 13–17 luglio; 17–21 agosto; 24–28 agosto) con un programma di cinque giorni dedicato a tecnica, alimentazione e torneo finale, guidato da allenatori della Juventus con allenamenti specifici per fasce d’età. La GZ19 Football Academy (10–14 agosto), fondata dall’ex calciatore e campione del mondo 2006 Gianluca Zambrotta, trasmette ai ragazzi dai 5 ai 16 anni tecniche e segreti del gioco.
- Al Granserena Hotel in Puglia, dal 10 al 14 agosto, il basket sarà protagonista con Giacomo Galanda, campione europeo con la Nazionale italiana e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Il corso è pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Infine, all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, dal 3 al 7 agosto, gli appassionati di tennis potranno perfezionare il proprio gioco insieme a Omar Camporese, ex numero 18 del ranking ATP e uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi decenni.
- A Ethra Reserve, in Puglia, dal 27 luglio al 1° agosto, Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale italiana e tra le pallavoliste più amate di sempre, guiderà la Sport Academy di pallavolo, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nella stessa struttura, dal 10 al 14 agosto, Giorgia Villa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista della ginnastica artistica internazionale, accompagnerà i partecipanti della stessa fascia d’età in un percorso dedicato a questa disciplina.
- L’Indoor Cycle Experience si trasforma in un viaggio emozionale con playlist a tema ispirate alle colonne sonore del cinema e ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, mentre il Run Across propone un allenamento outdoor completo che alterna corsa e stazioni funzionali. A completare la proposta fitness arriva Tamboo, continua inoltre a crescere il padel con i nuovi campi.
- Per l'estate 2026 l’academy propone camp e attività all'aria aperta (6 – 14 anni), immersi nei paesaggi incontaminati ai piedi del Monte Bianco. L'obiettivo principale è coniugare lo sviluppo tecnico, motorio e sportivo a una forte impronta educativa basata sul rispetto per la natura, sull'autonomia e sulla socializzazione tra coetanei. Tra le proposte di punta per la stagione estiva spicca l'Adventure Camp, un'avventura imperdibile progettata che stimola l'esplorazione attraverso attività multisport e parchi avventura.
- Bike Camp, affiancato da lezioni mirate di mountain bike (Bike Lessons), ideali per acquisire padronanza tecnica sui sentieri alpini in totale sicurezza sotto la guida di istruttori qualificati. Le proposte dedicate alle due ruote sono potenziate grazie alla stretta sinergia con la scuola MTB Monte Bianco di Dolonne. Chi preferisce il cammino e la scoperta dei segreti della flora e fauna locali può optare per il Trekking Camp, che unisce l'escursionismo a momenti di puro svago.
- Il Villaggio Bella Italia EFA Village è una struttura all'avanguardia dotata di campi da calcio, piscina olimpionica, spiaggia privata dove praticare tutti i tipi di sport, e vari altri campi sportivi (rugby, tennis, calcio, Summer camp di calcio d’élite dell’AC Milan Academy, un connubio ideale tra eccellenza sportiva e vacanza. Oltre agli allenamenti, l'esperienza prevede attività ricreative e di relax per favorire la socializzazione e il divertimento.
- Dal 12 al 18 luglio, il Villaggio di Lignano ospita anche S74 Campus Estivo 2026, rivolto alle giovani atlete e atleti praticanti il canottaggio di età compresa tra i 14 e i 15 anni provenienti da società sportive italiane. I partecipanti sono seguiti da tecnici federali qualificati e prenderanno parte a un programma strutturato con uscite in acqua, preparazione atletica e attività educative, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità individuali e allo spirito di squadra.
- Dal 7 al 16 Agosto tornano i camp IBA International Basket Academy a Lignano Sabbiadoro, per il quinto anno consecutivo. Coach Alibegovic e il suo staff saranno presenti nelle strutture del Villaggio Sportivo BellaItalia Village per allenamenti intensivi, sessioni fisiche e atletiche e anche relax con la spiaggia della struttura a disposizione degli atleti.