Bambini in viaggio, le migliori Academy per un'estate di sport

Allenarsi con un campione, ascoltare i suoi consigli e condividere con lui il campo, la palestra o il parquet. Anche per l’estate 2026 tornano le Academy per i più piccoli per vivere l'emozione di uno sport a contatto con i grandi campioni. Milan, Inter e Juventus Academy per chi ama il calcio e tantissimi campioni di altri sport. Buona vacanza!