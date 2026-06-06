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Bambini in viaggio, le migliori Academy per un'estate di sport

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Allenarsi con un campione, ascoltare i suoi consigli e condividere con lui il campo, la palestra o il parquet. Anche per l’estate 2026 tornano le Academy per i più piccoli per vivere l'emozione di uno sport a contatto con i grandi campioni. Milan, Inter e Juventus Academy per chi ama il calcio e tantissimi campioni di altri sport. Buona vacanza!

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