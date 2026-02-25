Mutui, in Italia tasso medio al 3,28%: è tra più bassi in Europa

Tra i Paesi dove i finanziamenti immobiliari hanno interessi sensibilmente più alti rispetto all’Italia figurano l’Ungheria, dove nel terzo trimestre dell’anno scorso si è toccato un valore medio del 6,64%, la Romania, con un media di 5,84%, e la Norvegia, dove il tasso medio sui mutui è al 5,27%. Condizioni economiche leggermente più favorevoli – ma ancora peggiori rispetto a quelle italiane - si trovano poi in Repubblica Ceca (4,59% in media nel Q3 2025) e nel Regno Unito, dove il valore si attesta al 4,25%, ovvero quasi 100 punti base in più rispetto all’Italia. Tassi leggermente più alti dei nostri si registrano invece in Germania (3,71% in media), Olanda e Irlanda (3,59% in entrambi i casi) e Grecia (3,55%), mentre in Belgio si registra un valore leggermente inferiore a quello italiano, con una media rilevata del 3,22%. In Francia il tasso sui mutui è poi circa 20 punti base in media più basso rispetto all’Italia, con un dato del 3,09%, mentre l’unico Paese tra quelli considerati dove i finanziamenti immobiliari hanno tassi sensibilmente più favorevoli rispetto ai nostri è la Spagna, dove gli interessi medi si mantengono sotto il 3%, attestandosi al 2,66%.

