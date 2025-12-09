Mutui, Paesi a confronto: dove costano meno?

Nel 2025, con i tagli dei tassi della BCE, i tassi sui mutui sono scesi in tutta Europa. Ma non ovunque allo stesso modo. L’Italia è tra i Paesi in cui i mutui costano meno in Europa: tasso medio al 3,19% (solo la Spagna fa meglio con il 2,72%), contro il 3,67% della Germania e quasi il 7% di Polonia e Ungheria. Cosa significa questo per chi vuole comprare casa in Italia? Ve lo raccontiamo nella nuova puntata di Patrimoney

Nel 2025, con i tagli dei tassi della BCE, i tassi sui mutui sono scesi in tutta Europa. Ma non ovunque allo stesso modo. L’Italia è tra i Paesi in cui i mutui costano meno in Europa: tasso medio al 3,19% (solo la Spagna fa meglio con il 2,72%), contro il 3,67% della Germania e quasi il 7% di Polonia e Ungheria. Risultato? Secondo le simulazioni di MutuiOnline un mutuo variabile da 180.000 euro a 20 anni oggi costa circa 125 euro in meno al mese rispetto a un anno fa e circa oltre 30.000 euro di risparmio sulla durata totale. Eppure il 94% degli italiani continua a scegliere il tasso fisso, per paura di futuri cambiamenti della politica sui tassi della BCE e delle condizioni macroeconomiche in generale. Cosa significa questo per chi vuole comprare casa in Italia? Ve lo raccontiamo nella rubrica Patrimoney.