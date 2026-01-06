Ricerche serrate per l'uomo che ieri sera a Bologna ha ucciso un capotreno di 34 anni nei pressi del parcheggio per i dipendenti in stazione. Si tratterebbe di Jelenic Marin, un 36enne di nazionalità croata, con precedenti per reati nelle stazioni ferroviarie di altre città
L'uomo ricercato, come mostrano le immagini, è stato immortalato nei filmati di sorveglianza intorno alle 18. Potrebbe essere fuggito a bordo di un treno (COSA SAPPIAMO). Per questo motivo, le sue foto sono state trasmesse alle forze dell'ordine in tutte le stazioni.
Prossimi video
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 6 gennaio 2026
Cronaca
Bologna, l'arrivo del feretro di Giovanni Tamburi
Cronaca
Crans-Montana, il rientro di una vittima a Fiumicino
Cronaca
Crans-Montana, al Niguarda feriti in condizioni critiche
Cronaca
Crans-Montana, rientrano in Italia le vittime italiane
Cronaca
Picchia il figlio ed il video finisce in rete, il gip non convalida il fermo dell'uomo
Cronaca
Maltempo Marche, i danni dovuti a pioggia e neve
Cronaca