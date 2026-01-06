Offerte Sky
Capotreno ucciso in zona stazione a Bologna, in un video la fuga del presunto killer

Cronaca

Ricerche serrate per l'uomo che ieri sera a Bologna ha ucciso un capotreno di 34 anni nei pressi del parcheggio per i dipendenti in stazione. Si tratterebbe di Jelenic Marin, un 36enne di nazionalità croata, con precedenti per reati nelle stazioni ferroviarie di altre città

L'uomo ricercato, come mostrano le immagini, è stato immortalato nei filmati di sorveglianza intorno alle 18. Potrebbe essere fuggito a bordo di un treno (COSA SAPPIAMO). Per questo motivo, le sue foto sono state trasmesse alle forze dell'ordine in tutte le stazioni. 

