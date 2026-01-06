Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna

Il capotreno morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio della stazione di Bologna si chiamava Alessandro Ambrosio, 34 anni, e viveva ad Anzola dell’Emilia. Laureato in statistica, aveva scelto di dedicarsi ai treni per suo padre, a sua volta ferroviere. I colleghi lo ricordano come una persona "attenta e gentile"

Capotreno degli Intercity di Trenitalia, con una laurea in Statistica. Desta ancora sconcerto tra i colleghi e non solo la morte di Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso da un fendente all’addome nel parcheggio dei dipendenti della stazione di Bologna poco prima delle 19 di lunedì 5 gennaio. A trovarlo a terra è stato un dipendente di Italo, che ha subito avvisato la Polfer. L’aggressore è riuscito a fuggire: è stato identificato ed è ricercato.

Chi era Alessandro Ambrosio

Alessandro Ambrosio, secondo i media locali, viveva ad Anzola dell'Emilia ed era residente a Calcara di Valsamoggia, in provincia di Bologna. Come si vede dai suoi profili social, era un grande appassionato di musica. La scelta di fare il ferroviere era legata a suo padre, a sua volta ferroviere andato in pensione di recente e di cui il figlio aveva preso il posto. Tutti lo ricordano come una persona “attenta e gentile”.

"Ambro era uno di noi. Era un gran chitarrista”

“Completamente irrazionale pensare che una vita possa spegnersi così. Una vita di un ragazzo, di un uomo vissuta con estrema gentilezza, di una educazione fuori dal comune, ma soprattutto con goliardia e ironia", si legge sul profilo social del Circolo culturale anzolese, di cui il 34enne faceva parte. Gli amici del circolo, che con lui hanno suonato tante volte, salutano "Ambro" con queste parole: "Ambro era uno di noi. Ambro era un gran chitarrista. Ambro era tante altre cose. Ripetiamo ancora, non può spegnersi una vita in questo modo". Nel post anche una foto della vittima alla chitarra. “Era con noi al concerto dell’1 maggio, era con noi il maggio dell'anno precedente al concertone di chiusura della Fabbrica di Apollo, era con noi in sala prove. È stato con noi ogni qualvolta gli è stato chiesto il proprio contributo, rimarrà sempre con noi", hanno aggiunto.