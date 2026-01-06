L’aggressione è avvenuta poco prima delle 19 di lunedì 5 gennaio, nei pressi della stazione di Bologna e in particolare nel parcheggio del piazzale Ovest. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Dalle prime ricostruzioni, il 34enne sarebbe stato aggredito alle spalle e poi è stato colpito e ucciso da un fendente all'addome. A trovarlo a terra è stato un dipendente di Italo, che ha subito avvisato la Polfer. L’aggressore è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce.

