Bologna, capotreno ucciso in stazione. L’aggressione, la fuga, il ricercato: cosa sappiamoCronaca
Introduzione
Poco prima delle 19 di lunedì 5 gennaio, il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sarebbe stato ucciso a coltellate. Il suo aggressore è in fuga, ma è stato identificato. Ecco cosa sappiamo
Quello che devi sapere
L’aggressione e la fuga del killer
L’aggressione è avvenuta poco prima delle 19 di lunedì 5 gennaio, nei pressi della stazione di Bologna e in particolare nel parcheggio del piazzale Ovest. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Dalle prime ricostruzioni, il 34enne sarebbe stato aggredito alle spalle e poi è stato colpito e ucciso da un fendente all'addome. A trovarlo a terra è stato un dipendente di Italo, che ha subito avvisato la Polfer. L’aggressore è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce.
Per approfondire: Capotreno ucciso a Bologna, in un video la fuga del presunto killer
Chi è la vittima
La vittima è Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia. Secondo la stampa locale viveva ad Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna. Era laureato in Statistica, amava la musica e aveva deciso di seguire le orme del padre, ferroviere. Da quanto è emerso, il 34enne lavorava sui treni a medio-lunga percorrenza. Pare non fosse in servizio al momento dell'aggressione e si stesse recando al parcheggio della stazione riservato ai dipendenti della struttura, in viale Pietramellara.
Le indagini
Sono subito scattate le indagini per ricostruire quanto successo e individuare l’aggressore. Sul posto sono arrivate la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinate dal pm Michele Martorelli. Oltre ai rilievi scientifici, sono state acquisite le telecamere della zona.
Identificato il killer, ricerche in corso
Nella tarda serata di lunedì l’aggressore è stato identificato: il sospettato è Marin Jelenic, che ora è ricercato. Si tratta di un 36enne croato senza fissa dimora, che avrebbe precedenti e sarebbe già noto per aver creato problemi in stazioni ferroviarie. L’uomo sarebbe stato identificato grazie all'aiuto delle telecamere. Sono in corso ricerche e indagini senza sosta da parte degli investigatori della Squadra Mobile della Polizia per rintracciarlo.
Salvini: “Profondamente addolorato”
Sulla vicenda si è espresso il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che si è detto "profondamente addolorato" per quanto accaduto e ha espresso "affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi", spiegando di essere "in costante contatto con le Forze dell'Ordine che stanno indagando". In una nota, inoltre, il ministro "conferma la propria determinazione per portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni".
Schlein: “Cordoglio più sincero”
È intervenuta anche la segretaria del Pd Elly Schlein. "Abbiamo appreso con sgomento la notizia dell'uccisione di Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia, trovato morto nei pressi della stazione di Bologna, in un'area riservata ai dipendenti. In queste ore in cui la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, il primo pensiero va alla sua famiglia, a chi lo aspettava a casa e da stanotte deve fare i conti con un dolore ingiusto, improvviso, insopportabile. A loro va il cordoglio più sincero e la vicinanza della comunità del Partito Democratico", ha scritto sulla sua pagina Facebook.
Lepore: “Atto gravissimo”
Quanto avvenuto, ha commentato invece il sindaco di Bologna Matteo Lepore, è "un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini".
Siulp di Bologna: “Questa tragedia impone una riflessione seria”
Il Siulp di Bologna, in una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del sindacato di polizia, ha dichiarato: "Un'altra tragedia colpisce la nostra città. Un fatto gravissimo che genera sgomento e dolore. Il nostro cordoglio va alla famiglia della vittima e ai colleghi. Un ringraziamento sentito alla Squadra Mobile, alla Polizia Scientifica, alla Polfer e alla Polizia di Stato: professionalità e tempestività che hanno già portato all'individuazione del responsabile". E ancora: “Questa tragedia impone una riflessione seria: servono più sicurezza, più tutele e organici adeguati. Il Siulp Bologna continuerà a chiedere risposte concrete".