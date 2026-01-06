Offerte Sky
Capotreno ucciso a Bologna, domani 8 ore di sciopero ferroviario in Emilia Romagna

©Ansa

Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali - spiega una nota delle Ferrovie - hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell'Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 gennaio. "Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale"

Sciopero di 8 ore domani, mercoledì 7 gennaio, dalle 9 alle 17, per il personale del trasporto ferroviario dell'Emilia-Romagna dopo l'assurda morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne di Anzola dell'Emilia ucciso con una coltellata all'addome la sera del 5 gennaio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Per l'omicidio è ricercato da ieri un cittadino croato 36enne, già noto alla Polizia Ferroviaria. "Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali - spiega una nota delle Ferrovie - hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell'Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 gennaio. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale", viene aggiunto. Visto che la mobilitazione si svolge "al di fuori delle fasce di garanzia stabilite per il trasporto regionale - viene argomentato - non sono previsti treni regionali garantiti. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il canale Telegram Trenitalia Tper Informa e contattando il numero verde gratuito".

Una foto tratta dal profilo Facebook del Centro Culturale Anzolese che ritrae Alessandro Ambrosio, il capotreno di Trenitalia di 34 anni ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, 6 gennaio 2026 FACEBOOK / Centro Culturale Anzolese +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna
Alessandro Ambrosio, 34 anni. - ©Ansa

Cgil: "Risorse e mezzi per rendere più sicure le aree delle stazioni"

La Cgil di Bologna e la Cgil dell'Emilia Romagna "si stringono ai famigliari e ai colleghi del giovane capotreno Alessandro Ambrosio, barbaramente ucciso nelle strette adiacenze della Stazione di Bologna" nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio. Così, in una nota, l'organizzazione sindacale che "sostiene lo sciopero del trasporto ferroviario regionale che sarà proclamato per la giornata di domani, 7 gennaio" da parte dei sindacati di categoria. "In attesa che sia fatta piena luce sull'accaduto e che l'assassino sia rapidamente assicurato alla giustizia - viene osservato - si rivendicano le ripetute segnalazioni degli scali ferroviari come aree da attenzionare in termini di sicurezza e incolumità di lavoratori e passeggeri. Anziché pensare a manomettere la Costituzione e a finanziare con paccate di miliardi opere di dubbia fattibilità come il ponte sullo Stretto - si legge ancora nella nota - questo Governo e il ministro Salvini mettano subito risorse e mezzi per rendere più sicure le aree delle stazioni. La Cgil - chiosa - è a disposizione per qualsiasi supporto ai famigliari e ai colleghi della vittima".

ACCOLTELLAMENTO ZONA STAZIONE FOTO SCHICCHI

Bologna, capotreno ucciso nel parcheggio della stazione. Cosa sappiamo

