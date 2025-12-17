Surroga del mutuo, che cos’è e quando conviene farla: cosa sapere

Nel dettaglio i dati forniti dall’Osservatorio di MutuiOnline.it mostrano come le richieste di surroga abbiano rappresentato in media circa un terzo del totale dei mutui (29,5%) nel 2025. Si tratta di numeri in chiaroscuro rispetto agli scorsi: nel 2022 erano infatti il 22,1% dei mutui, mentre nel 2023 sono aumentate al 31,2% e nel 2024 hanno raggiunto il 34,4% del totale. Questo è dovuto ai tagli al costo del denaro decisi dalla Banca centrale europea, e dunque al conseguente calo dei tassi di interessi sui mutui.