Elon Musk, il suo patrimonio supera i 600 miliardi di dollari

Il patrimonio di Elon Musk continua a crescere. Oggi il capitale del patron di Tesla e SpaceX ha un valore di 638 miliardi di dollari: una cifra record, che porta il miliardario sudafricano a diventare la prima persona nella storia con una fortuna superiore ai 600 miliardi. Non solo: nessuno, ad oggi, aveva mai raggiunto neppure la soglia dei 500 miliardi. Come riporta l'agenzia Bloomberg, il balzo della ricchezza di Musk è legato a SpaceX, valutata 800 miliardi in una vendita di azioni all'interno della società: il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati ad agosto. A tale valutazione, SpaceX è la società non quotata che vale di più al mondo. L'operazione farebbe quindi crescere il patrimonio del miliardario, che detiene circa il 42% di SpaceX, di 168 miliardi di dollari, portandolo a una stima di circa 677 miliardi.

Il patrimonio di Elon Musk

L'offerta arriva mentre SpaceX guarda a una possibile IPO nel 2026 che, secondo i media statunitensi, potrebbe valutare la società intorno a 1.500 miliardi di dollari. Anche senza una quotazione a questi livelli, che renderebbe Musk un trilionario, la sua partecipazione in SpaceX, stimata in 336 miliardi di dollari, rappresenta oggi il suo asset più prezioso. La quota del 12% in Tesla, invece, vale circa 197 miliardi di dollari, esclusi i compensi in stock option legati al piano di incentivi del 2018, annullato da un giudice del Delaware nel gennaio 2024. Forbes ha comunque deciso di applicare "uno sconto del 50%" a quelle opzioni, valutandole 69 miliardi, in attesa dell'esito del ricorso di Musk alla Corte Suprema del Delaware. Se il magnate dovesse perdere l'appello, Tesla potrebbe comunque offrirgli una strada alternativa verso il traguardo del trilione. A novembre, infatti, gli azionisti hanno approvato un pacchetto retributivo record che potrebbe assegnargli fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni, qualora l'azienda centrasse ambiziosi obiettivi.

La società xAI Holdings

Secondo indiscrezioni, xAI Holdings sarebbe invece in trattative per raccogliere nuovi capitali a una valutazione di 230 miliardi di dollari: più del doppio rispetto ai 113 miliardi indicati da Musk a marzo, quando ha fuso la startup di intelligenza artificiale xAI con la piattaforma social X (ex Twitter). Secondo le stime di Forbes, l'imprenditore possiede il 53% di xAI Holdings, per un valore di circa 60 miliardi di dollari.

La ricchezza di Musk negli anni

Nel marzo 2020 il patrimonio di Musk era di 24,6 miliardi e, con la crescita di Tesla, è diventato nell'agosto di quell'anno la quinta persona della storia a superare i 100 miliardi. Nel gennaio 2021 è diventato per la prima volta l'uomo più ricco del mondo, con quasi 190 miliardi. A settembre 2021 ha superato i 200 miliardi. A novembre i 300, poi a dicembre 2024 i 400 e, infine, a ottobre 2025 i 500 miliardi. Insieme al patron di Tesla, l'unico a raggiungere i 300 e i 400 miliardi nella storia è stato Larry Ellison, fondatore di Oracle. Oggi Musk è molto piu' vicino a diventare trilionario che a perdere il titolo di uomo più ricco del pianeta: il suo vantaggio sul secondo in classifica, il cofondatore di Google Larry Page (stimato a 252 miliardi), è di circa 425 miliardi.