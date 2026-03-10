Offerte Sky
Mps e Mediobanca, approvato progetto di fusione entro la fine del 2026

Economia

Il concambio, si legge in una nota, è stato fissato in 2,45 azioni del Monte per ogni titolo dell'istituto milanese. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti di entrambi gli istituti. Si prevede che la fusione divenga efficace entro fine anno

ascolta articolo

I Consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nell'istituto senese. Il concambio, si legge in una nota, è stato fissato in 2,45 azioni del Monte per ogni titolo dell'istituto milanese. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione delle assemblee straordinarie degli azionisti di entrambi gli istituti e si prevede che la fusione divenga efficace entro la fine del 2026. Lo si legge in una nota congiunta delle due banche. Dopo la fusione l'assetto azionario del Monte dei Paschi di Siena, che dovrà scontare l'effetto diluitivo dell'operazione, sarà composto da Delfin al 16,1% del capitale, dal Gruppo Caltagirone al 9,4%, Blackrock al 4,6%, il Mef al 4,5%, Banco Bpm al 3,4% e il 62% di flottante.

