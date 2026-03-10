Volkswagen, il Ceo: 50.000 licenziamenti entro il 2030

Il gruppo Volkswagen prevede di tagliare 50mila posti entro il 2030. Lo scrive l'mministratore delegato Oliver Blume nella lettera agli azionisti in occasione dei risutati del 2025. "Abbiamo realizzato risparmi per 1 miliardo nel 2025 - spiega - e siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo di risparmiare oltre 6 miliardi di euro annui in tutto il gruppo entro il 2030 ". Nel 2025 i posti di lavoro sono scesi del 2% di posti di lavoro a 662.900 unità e i precedenti accordi sindacai prevedevano un taglio di 35mila unità.