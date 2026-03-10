Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Volkswagen, il Ceo: 50.000 licenziamenti entro il 2030

Economia

Lo scrive l'mministratore delegato Oliver Blume nella lettera agli azionisti in occasione dei risutati del 2025

ascolta articolo

Il gruppo Volkswagen prevede di tagliare 50mila posti entro il 2030. Lo scrive l'mministratore delegato Oliver Blume nella lettera agli azionisti in occasione dei risutati del 2025. "Abbiamo realizzato risparmi per 1 miliardo nel 2025 - spiega - e siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo di risparmiare oltre 6 miliardi di euro annui in tutto il gruppo entro il 2030 ". Nel 2025 i posti di lavoro sono scesi del 2% di posti di lavoro a 662.900 unità e i precedenti accordi sindacai prevedevano un taglio di 35mila unità. 

Economia: Ultime notizie

Iran, boom dei prezzi biglietti aerei con aumento costo carburante

Economia

Diverse compagnie aeree stanno annunciando un incremento delle tariffe dei voli, dopo che la...

Volkswagen, il Ceo: 50.000 licenziamenti entro il 2030

Economia

Lo scrive l'mministratore delegato Oliver Blume nella lettera agli azionisti in occasione dei...

Delega servizi Pa, come fare se non si ha Spid e Cie

Economia

Il decreto stabilisce requisiti tecnici e limiti d'uso per le deleghe di accesso ai servizi...

Yann LeCun raccoglie oltre 1 miliardo di dollari per la sua startup Ai

Economia

Lo scienziato francese, tra i pionieri dell’intelligenza artificiale e noto per il suo lavoro in...

Iran, Mimit: "Rincari anomali dei carburanti, immediato intervento"

Economia

A dirlo è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, annunciando che la cabina di...

Economia: I più letti