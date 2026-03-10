Case, dov'è il miglior rapporto tra stipendio e affitto? CLASSIFICA

Come ha spiegato a La Repubblica Andrea Napoli, amministratore delegato di Locare e autore del libro La grammatica dell’affitto, il problema principale non riguarda soltanto l’aumento dei canoni, ma il crescente divario tra il costo delle locazioni e i redditi disponibili. Quando l’affitto supera la metà delle entrate mensili, spiega l’esperto, l’equilibrio economico delle famiglie tende a indebolirsi e il mercato della casa diventa progressivamente più selettivo. La scelta di trasferirsi nell’hinterland per ottenere qualche stanza in più rappresenta una risposta pragmatica da parte dei consumatori, ma non costituisce una soluzione strutturale al problema. Per rendere il mercato delle locazioni più equilibrato, secondo Napoli, sarebbe necessario intervenire su più fronti: politiche abitative in grado di aumentare l’offerta di alloggi, strumenti come il canone concordato e misure fiscali che alleggeriscano la pressione sui segmenti più esposti. L’obiettivo dovrebbe essere quello di riportare l’affitto alla sua funzione originaria: uno strumento di flessibilità abitativa e non un fattore di esclusione sociale nelle città economicamente più dinamiche.

