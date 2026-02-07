La Manovra 2026 non ha però rinnovato l’agevolazione di 5 mila euro. Chi viene assunto dopo il 1° gennaio 2026 non accede al regime più vantaggioso, ma può comunque rientrare nelle soglie generali dei fringe benefit previste per il triennio 2025-2027. In questo caso l’esenzione fiscale è pari a 1.000 euro per tutti i dipendenti e sale a 2 mila euro per chi ha figli fiscalmente a carico. Trattandosi di un fringe benefit, spetta esclusivamente al datore di lavoro decidere se riconoscerlo, a chi e in quale misura, entro i limiti di esenzione previsti dalla normativa.

Per approfondire: Olimpiadi invernali, salgono quotazioni case a Milano. I prezzi quartiere per quartiere