Passando invece agli affitti, il centro città è ancora in cima alla classifica con 30,80 euro al mq come prezzo di locazione. Si registra però un calo rispetto al 2024 (-0,6%), quando la cifra era 30,90 euro al mq.

Anche in questo caso la variazione più marcata è quella della zona di Ponte Lambro e Santa Giulia: il costo per l’affitto è di 17,20 euro al mq, mentre lo scorso anno era di 16,50 euro al mq con un aumento del 3,9%. Seguono Bande nere e Inganni con un +2% tra i 18,70 euro al mq attuali e i 18,40 euro al mq di 12 mesi fa.

Al secondo posto in termini di prezzo ci sono le aree dell’Arco della Pace, Arena e Pagano, dove per affittare casa è necessario spendere in media 26,8 euro al mq. I prezzi qui, comunque, sono in discesa (-2,6%) dai 27,50 euro al mq dell’anno precedente. In calo del 4,3% i prezzi tra Maggiolina e Istria: nel 2024 si affittava a 20,40 euro al mq in media, mentre oggi a 19,60 euro al mq.