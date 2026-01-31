Olimpiadi invernali, salgono quotazioni case a Milano. I prezzi quartiere per quartiereEconomia
Introduzione
Le Olimpiadi di Milano Cortina sono alle porte - i Giochi si disputeranno dal 6 al 22 febbraio - e gli effetti sul mercato immobiliare, soprattutto su quello milanese, continuano a farsi sentire. Un’analisi di Immobiliare.it Insights, proptech company specializzata in analisi di mercato e data intelligence, mappa i vari quartieri del capoluogo lombardo, e non solo, monitorando i valori di vendita e locazione confrontandoli con quelli di 12 mesi fa. Ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
I quartieri più costosi a Milano
Partiamo da Milano. L’area con i prezzi più alti è quella del centro città, cioè quella del Duomo. Per comprare qui si spendono in media 11mila euro al metro quadro, in crescita di quasi il 3% rispetto ai 10.741 euro al mq di 12 mesi prima.
Segue la zona di Garibaldi, Moscova e Porta Nuova, dove il valore si attesta a 9.869 euro al mq, in lieve discesa (-0,4%) dai 9.913 euro dell’anno precedente.
Terzo gradino del podio per i quartieri dell’Arco della Pace, Arena e Pagano dove gli immobili hanno un costo medio di 9.350 euro al mq (+0,2% rispetto a 9.334 euro al mq di 12 mesi fa).
Per approfondire:
Olimpiadi invernali 2026, boom degli affitti brevi a Milano: i consigli per chi ospita
I quartieri meno costosi a Milano
In fondo alla classifica, invece, come zone più economiche, ci sono Ponte Lambro e Santa Giulia. Qui una casa si acquista al prezzo medio di 3.371 euro al mq. Ma questa è anche l’area che ha subito il rincaro più alto, con una variazione percentuale del 7%.
Anche Maggiolina e Istria hanno segnato un rincaro importante (+5,5%), subito seguiti da Niguarda e Bicocca (+5,3%).
I dati sugli affitti
Passando invece agli affitti, il centro città è ancora in cima alla classifica con 30,80 euro al mq come prezzo di locazione. Si registra però un calo rispetto al 2024 (-0,6%), quando la cifra era 30,90 euro al mq.
Anche in questo caso la variazione più marcata è quella della zona di Ponte Lambro e Santa Giulia: il costo per l’affitto è di 17,20 euro al mq, mentre lo scorso anno era di 16,50 euro al mq con un aumento del 3,9%. Seguono Bande nere e Inganni con un +2% tra i 18,70 euro al mq attuali e i 18,40 euro al mq di 12 mesi fa.
Al secondo posto in termini di prezzo ci sono le aree dell’Arco della Pace, Arena e Pagano, dove per affittare casa è necessario spendere in media 26,8 euro al mq. I prezzi qui, comunque, sono in discesa (-2,6%) dai 27,50 euro al mq dell’anno precedente. In calo del 4,3% i prezzi tra Maggiolina e Istria: nel 2024 si affittava a 20,40 euro al mq in media, mentre oggi a 19,60 euro al mq.
I prezzi nell'hinterland
Anche l’hinterland entra in gioco: ad Assago comprare costa circa 3.798 euro al metro quadro e affittare 16,8 euro, mentre Rho resta più economica, con 2.383 euro per l’acquisto e 12,8 euro per la locazione.
I prezzi a Cortina
Ma se si guardano le altre aree interessate dai Giochi, cosa sta succedendo in termini di prezzi? Sicuramente la località più costosa si conferma essere Cortina d’Ampezzo. Per comprare casa qui il prezzo medio è di 12.800 euro al mq, mentre per affittare si sfiorano i 30 euro al mq.
I prezzi nelle altre aree, da Bormio a Livigno
Bormio, invece, sul fronte delle locazioni si attesta a 29 euro al mq, ma registra valori molto più contenuti per l’acquisto: 5.702 euro al mq.
A Verona, città che ospiterà la cerimonia di chiusura il 22 febbraio, i prezzi sono molto più bassi e si attestano a 2.744 euro al mq per chi vuole comprare e 12,20 euro al mq per chi affitta.
Per i centri più piccoli, l’analisi si è estesa alle province. Per Livigno è stata considerata la provincia di Sondrio, dove comprare casa costa in media 1.878 euro al mq e affittarla 11,60 euro al mq. I comuni di Predazzo e Tesero, che accoglieranno le gare di salto con gli sci, combinata nordica e sci di fondo, fanno parte della provincia di Trento, che presenta valori pari a 2.771 euro al mq per la vendita e a 11,90 euro al mq per la locazione. Infine, per Anterselva, che ospiterà il biathlon, sono stati rilevati i prezzi della provincia di Bolzano, dove servono 4.680 euro al mq per l’acquisto e 15 euro al mq per l’affitto.
Tracce che vanno oltre le settimane della manifestazione
“Eventi di questa portata tendono a lasciare tracce che vanno oltre le settimane della manifestazione, soprattutto in termini di percezione e attrattività dei territori coinvolti”, sottolinea Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it, come scrive Affaritaliani. “Nel mercato immobiliare questo si traduce in dinamiche complesse, dove l’interesse generato dall’evento si intreccia con fattori economici e urbanistici preesistenti. I numeri vanno quindi osservati con attenzione, distinguendo tra effetti di breve periodo e trend più strutturali”.
Per approfondire:
Olimpiadi Milano Cortina 2026, le location di tutti gli eventi e delle gare. FOTO