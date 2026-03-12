Pensione, part-time incentivato per chi va entro 2027: come funziona

Il ddl per le Piccole e medie imprese, come detto, ha ricevuto il via libera definitivo lo scorso 4 marzo. E oltre al tema delle pensioni, sono molti gli interventi previsti dalla nuova normativa. In primo luogo sono state introdotte norme per contrastare le false recensioni online nei settori del turismo e della ristorazione: i commenti saranno considerati leciti solo se pubblicati entro 30 giorni dall'effettivo utilizzo del prodotto o servizio. Inoltre sono riservate somme fino a 100 milioni di euro per il finanziamento di "mini contratti di sviluppo" per sostenere il settore della moda in un momento di transizione verso un'economia ecosostenibile.

