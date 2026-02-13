Riscatto laurea, quando richiederlo e a chi non conviene: simulazioni

A determinare l’utilità o meno di riscattare la laurea è soprattutto la storia lavorativa del potenziale beneficiario. Come noto, le regole per andare in pensione sono mutate nel corso del tempo e in particolare a metà anni Novanta. Con la riforma Dini del 1995 il sistema previdenziale italiano è passato dal metodo retributivo al metodo contributivo con effetti diretti sul calcolo dei requisiti. Vanno poi considerati altri fattori come l’età nella quale il lavoratore ha iniziato a versare stabilmente contributi e, per i casi "post-1996", anche il reddito maturato al momento della richiesta.

Per approfondire: Riscatto della laurea per andare in pensione anticipata, quanto costa

©IPA/Fotogramma