Intanto, nel 2025 è emerso che l'importo medio delle pensioni liquidate alle donne è stato inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini. Si tratta di 1.056 euro per le donne, a fronte di 1.437 euro per gli uomini. A rivelarlo è il Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento, secondo cui lo scorso anno l'importo medio per le donne per le gestioni previdenziali (esclusi gli assegni sociali) è stato di 1.139 euro al mese, contro 1.545 euro delle nuove pensioni liquidate agli uomini con una differenza del 26,28%. Il dato risente sia della durata delle carriere, in genere più lunghe per gli uomini, sia degli importi degli stipendi, in media maggiori per gli uomini. A influenzare i numeri anche il più basso tasso di occupazione delle donne, che più spesso sono poi titolari di pensioni ai superstiti.

