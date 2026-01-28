Intanto il M5s e Avs hanno sottoscritto la mozione sulle pensioni presentata dal Pd, discussa ieri mattina alla Camera. La mozione, tra le altre cose, impegna il governo "a rivedere, sin dal primo provvedimento utile, la decisione di incrementare i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione e ad eliminarne il meccanismo di revisione periodica, abolendo immediatamente il meccanismo automatico di adeguamento all'aspettativa di vita, escludendo altresì ogni ulteriore iniziativa volta a prolungare il già improprio strumento delle finestre di uscita". "Quello che ha fatto il governo sulle pensioni è il più alto tradimento consumato a scapito degli elettori. Avevano promesso l'abolizione della Fornero e invece fanno crescere di anno in anno l'età per la pensione. E al tempo stesso hanno eliminato tutte le altre possibilità che garantivano un minimo di flessibilità per alcune lavoratrici e lavoratori - ha dichiarato in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati - Nel frattempo non è stato preso alcun provvedimento per la crescita né per migliorare le condizioni del lavoro, non vogliono il salario minimo e non hanno innalzato le pensioni minime come avevano promesso. Oggi un lavoratore povero guadagna meno che in qualsiasi altro Paese europeo, ma se è un pensionato al minimo è ancora più povero. La mozione, a prima firma Pd, che abbiamo presentato insieme a M5s e ad Avs, chiede al governo di bloccare l'innalzamento dell'età pensionabile, garantire la gratuità dei riscatti della laurea, proteggere i giovani con una pensione minima garantita, combattere la precarietà e alzare i salari oggi per avere pensioni migliori domani".

