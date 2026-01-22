Pensioni, per le donne importi inferiori del 26% rispetto agli uomini

A rivelarlo è il Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento, secondo cui lo scorso anno l'importo medio per le donne per le gestioni previdenziali (esclusi gli assegni sociali) è stato di 1.139 euro al mese, contro 1.545 euro delle nuove pensioni liquidate agli uomini con una differenza del 26,28%. Il dato risente sia della durata delle carriere, in genere più lunghe per gli uomini, sia degli importi degli stipendi, in media maggiori per gli uomini

Nel 2025 l'importo medio delle pensioni liquidate alle donne è stato inferiore del 26% rispetto a quello degli uomini. Si tratta di 1.056 euro per le donne, a fronte di 1.437 euro per gli uomini. A rivelarlo è il Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento, secondo cui lo scorso anno l'importo medio per le donne per le gestioni previdenziali (esclusi gli assegni sociali) è stato di 1.139 euro al mese, contro 1.545 euro delle nuove pensioni liquidate agli uomini con una differenza del 26,28%. Il dato risente sia della durata delle carriere, in genere più lunghe per gli uomini, sia degli importi degli stipendi, in media maggiori per gli uomini. A influenzare i numeri anche il più basso tasso di occupazione delle donne, che più spesso sono poi titolari di pensioni ai superstiti.

Solo 2.147 pensioni con Opzione donna

Secondo i dati Inps, nel 2025 sono diminuite anche le pensioni erogate con Opzione donna, la misura che consente di uscire dal lavoro in anticipo calcolando l'intero montante con il sistema contributivo. Stando ai numeri, lo scorso anno sono uscite dal lavoro con Opzione donna 2.147 lavoratrici: in calo del 40,5% rispetto alle 3.612 registrate nell'anno precedente. Oltre 1.800 pensioni Opzione donna sono state inoltre erogate entro i 63 anni. I dati risentono delle strette sull'accesso alla misura introdotte negli ultimi anni.

Liquidate oltre 200mila pensioni anticipate

Nel 2025 l'Inps ha liquidato 202.708 pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia, con una riduzione del 9,93% rispetto alle 225.046 liquidate nel 2024. Il dato del 2025 è provvisorio e potrebbe quindi segnare un aumento. Secondo il Monitoraggio Inps, le pensioni anticipate sono comunque inferiori a quelle di vecchiaia registrate nell'anno (267.332), diminuite del 3,35% sul 2024. Nel complesso, l'Istituto ha liquidato nell'anno 831.285 pensioni (in calo sulle 901.152 del 2024) con un importo medio di 1.229 euro al mese (1.326 al mese medi per le gestioni previdenziali).

Gli altri dati sulle pensioni

Per il Fondo lavoratori dipendenti sono state erogate nel complesso 328.441 nuove pensioni per 1.336 euro medi, con forti differenze per l'importo medio delle 106.596 pensioni di vecchiaia (1.134 euro medi) e delle 86.263 pensioni anticipate (2.210 euro): queste ultime in calo dell'8,67% sul 2024. Tra i lavoratori dipendenti, invece, le pensioni di invalidità sono state 35.916 per 793 euro al mese medi, mentre quelle ai superstiti sono state 99.666 per 990 euro medi. Per i lavoratori autonomi nel 2025 sono state liquidate 234.729 pensioni per 846 euro medi al mese con differenze significative tra le tipologie. Per quanto riguarda invece le pensioni anticipate degli autonomi (48.754 nuovi assegni), l'importo medio è stato di 1.418 euro. Mentre la cifra relativa a quelle di vecchiaia (99.851 assegni) è stato in media di 746 euro.

Le pensioni dei dipendenti pubblici

Sul fronte delle pensioni dei dipendenti pubblici (114.181 nuovi assegni liquidati), l'importo medio è stato di 2.087 euro, con un picco per gli assegni di pensione anticipata (47.312 unità) pari a 2.317 euro mensili in media. Nello specifico, le pensioni di vecchiaia liquidate sono state 35.040 per 2.353 euro medi al mese. Restano molto basse le pensioni dei parasubordinati (le contribuzioni più antiche sono del 1996 con aliquote all'inizio molto più basse dei dipendenti), con 48.019 unità e 319 euro medi al mese. Per i fondi speciali sono state infine liquidate nel 2025 57.153 pensioni, per una media di 1.720 euro al mese. Gli assegni sociali liquidati nell'anno sono stati 96.781 per 496 euro medi al mese.