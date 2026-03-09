Nel 2025 entro i confini nazionali il volume totale di pagamenti effettuati senza l'uso di contanti, ha superato i 500 miliardi. Secondo il Cashless Society Index 2026, il nostro Paese ha perso una posizione rispetto all'anno precedente quindi, se da un lato ha accelerato il percorso di digitalizzazione dei pagamenti, dall’altro il confronto con l’Europa evidenzia un gap di natura strutturale ascolta articolo

Nel Cashless Society Index 2026 l’Italia si colloca al 21° posto su 27 tra i Paesi dell'Unione Europea. Rispetto all'anno precedente ha perso una posizione rimanendo distante dai principali benchmark europei: Germania (10°), Spagna (12°) e Francia (16°). Le transazioni cashless pro-capite si attestano a 181,4, contro una media europea di 246,8, mentre il transato cashless rappresenta il 26,6% del PIL, restando al di sotto della media UE-27 pari al 31,6%.

Perchè la digitalizzazione dei pagamenti è sotto la media europea Se da un lato l'Italia ha accelerato nel percorso di digitalizzazione dei pagamenti, dall’altro il confronto con l’Europa evidenzia come il recupero sia ancora parziale e insufficiente a colmare una distanza che appare di natura strutturale. Tale gap è riconducibile a elementi sistemici che continuano a rallentare la diffusione dei pagamenti digitali. In questo contesto si inserisce la dipendenza dal contante, che secondo il Cash Intensity Index colloca l’Italia al 31° posto su 144 economie mondiali per incidenza del cash in circolazione sul Pil (11,5%), un valore superiore alla media europea (9,8%) e più elevato rispetto alle principali aree geografiche. Potrebbe interessarti Fotografia dell’Italia (prima del nuovo shock energetico)

L’Italia è la principale economica europea per incidenza sul divario tra Iva su Pil La dimensione stimata dell’economia sommersa, pari a circa 200 miliardi di euro (10,2% del Pil), si riflette anche sul Vat gap, ovvero sulla differenza tra l'IVA riscuotibile (basata sui consumi) e quella effettivamente incassata dagli Stati membri UE, che con 25 miliardi di euro conferma l’Italia come la principale grande economia europea per incidenza del divario Iva sul Pil. Questi elementi, pur non esaurendo le cause del ritardo italiano nel cashless, contribuiscono a spiegare perché il Paese continua a posizionarsi al di sotto della media europea, rendendo necessario un rafforzamento delle politiche di diffusione, educazione finanziaria e innovazione nel sistema dei pagamenti. Potrebbe interessarti Il Pil nel 2025 cresce dello 0,5%, il deficit è al 3,1%: i dati Istat