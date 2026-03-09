Il prezzo al barile del greggio torna sopra i 100 dollari, ai massimi dal 2022, e i Paesi del G7 provano a correre ai ripari: secondo quanto riporta il Financial Times, è previsto per le 14:30 di oggi (le 08:30 a New York) un vertice per discutere il rilascio comune e coordinato delle riserve strategiche di greggio

Il prezzo del petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile e i Paesi del G7 provano a correre ai ripari. È prevista per le 14:30 di oggi, ora italiana (le 08:30 a New York) una riunione per discutere il rilascio comune e coordinato delle riserve strategiche di greggio, così da frenare la corsa degli aumenti innescata dal conflitto in Medio Oriente ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). A scriverlo è il Financial Times, che specifica come la decisione – già presa in passato dopo l'invasione dell'Ucraina - coinvolgerebbe anche l'agenzia internazionale per l'energia.

Prezzo del petrolio ai massimi dal 2022

A seguito del blocco dello Stretto di Hormuz e degli attacchi agli impianti dei Paesi del Golfo da parte dell’Iran, il prezzo del petrolio nelle scorse ore è salito ai massimi da circa quattro anni: in mattinata il Wti del Texas ha toccato i 104,9 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord i a 108,5 dollari.

Trump: "Prezzo del petrolio scenderà rapidamente"

Secondo analisti e trader, l'elemento discriminante per capire fin dove si spingerà la corsa dei prezzi è solo la durata del conflitto, elemento che per il momento non è possibile prevedere. Il presidente Usa Donald Trump prova a rassicurare i mercari: il costo del petrolio "calerà rapidamente con la fine della distruzione della minaccia nucleare dell'Iran" e il rialzo di adesso è solo "un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Usa e il mondo: solo i pazzi la pensano diversamente", scrive sul suo social Truth.