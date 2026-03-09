Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran, Ft: "Oggi riunione del G7 per rilascio riserve strategiche di petrolio"

Economia
©IPA/Fotogramma

Il prezzo al barile del greggio torna sopra i 100 dollari, ai massimi dal 2022, e i Paesi del G7 provano a correre ai ripari: secondo quanto riporta il Financial Times, è previsto per le 14:30 di oggi (le 08:30 a New York) un vertice per discutere il rilascio comune e coordinato delle riserve strategiche di greggio

ascolta articolo

Il prezzo del petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile e i Paesi del G7 provano a correre ai ripari. È prevista per le 14:30 di oggi, ora italiana (le 08:30 a New York) una riunione per discutere il rilascio comune e coordinato delle riserve strategiche di greggio, così da frenare la corsa degli aumenti innescata dal conflitto in Medio Oriente (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). A scriverlo è il Financial Times, che specifica come la decisione – già presa in passato dopo l'invasione dell'Ucraina - coinvolgerebbe anche l'agenzia internazionale per l'energia.

Prezzo del petrolio ai massimi dal 2022

A seguito del blocco dello Stretto di Hormuz e degli attacchi agli impianti dei Paesi del Golfo da parte dell’Iran, il prezzo del petrolio nelle scorse ore è salito ai massimi da circa quattro anni: in mattinata il Wti del Texas ha toccato i 104,9 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord i a 108,5 dollari.

Trump: "Prezzo del petrolio scenderà rapidamente"

Secondo analisti e trader, l'elemento discriminante per capire fin dove si spingerà la corsa dei prezzi è solo la durata del conflitto, elemento che per il momento non è possibile prevedere. Il presidente Usa Donald Trump prova a rassicurare i mercari: il costo del petrolio "calerà rapidamente con la fine della distruzione della minaccia nucleare dell'Iran" e il rialzo di adesso è solo "un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Usa e il mondo: solo i pazzi la pensano diversamente", scrive sul suo social Truth.

Vedi anche

Perché la guerra in Iran sta diventando un problema per Trump
FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/14
Mondo

Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran

La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Inflazione, aumenta il prezzo dei cibi freschi: i motivi

Economia

A febbraio 2026 l’inflazione è tornata a correre e a pesare in modo più evidente sui bilanci...

Iran, per imprese italiane rischio rincari energetici di 10 miliardi

Economia

La guerra in Medio Oriente, e soprattutto l’incertezza su quanto potrebbe prolungarsi, preoccupa...

Bonus edilizi, quali errori rischiano di annullare le detrazioni

Economia

Con i progressi nei controlli automatizzati in grado di incrociare in tempo reale dati, fatture e...

Concorsi, bando per 1.490 posti all’Ue: scadenza e requisiti

Economia

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed...

Droni, in Italia nel 2025 mercato da 168 milioni di euro

Economia

In Italia si utilizzano sempre più droni, e in tanti settori diversi: dalle operazioni di...

Economia: I più letti