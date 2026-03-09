Guerra Iran, Ft: "Oggi riunione del G7 per rilascio riserve strategiche di petrolio"Economia
Il prezzo al barile del greggio torna sopra i 100 dollari, ai massimi dal 2022, e i Paesi del G7 provano a correre ai ripari: secondo quanto riporta il Financial Times, è previsto per le 14:30 di oggi (le 08:30 a New York) un vertice per discutere il rilascio comune e coordinato delle riserve strategiche di greggio
Il prezzo del petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile e i Paesi del G7 provano a correre ai ripari. È prevista per le 14:30 di oggi, ora italiana (le 08:30 a New York) una riunione per discutere il rilascio comune e coordinato delle riserve strategiche di greggio, così da frenare la corsa degli aumenti innescata dal conflitto in Medio Oriente (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). A scriverlo è il Financial Times, che specifica come la decisione – già presa in passato dopo l'invasione dell'Ucraina - coinvolgerebbe anche l'agenzia internazionale per l'energia.
Prezzo del petrolio ai massimi dal 2022
A seguito del blocco dello Stretto di Hormuz e degli attacchi agli impianti dei Paesi del Golfo da parte dell’Iran, il prezzo del petrolio nelle scorse ore è salito ai massimi da circa quattro anni: in mattinata il Wti del Texas ha toccato i 104,9 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord i a 108,5 dollari.
Trump: "Prezzo del petrolio scenderà rapidamente"
Secondo analisti e trader, l'elemento discriminante per capire fin dove si spingerà la corsa dei prezzi è solo la durata del conflitto, elemento che per il momento non è possibile prevedere. Il presidente Usa Donald Trump prova a rassicurare i mercari: il costo del petrolio "calerà rapidamente con la fine della distruzione della minaccia nucleare dell'Iran" e il rialzo di adesso è solo "un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Usa e il mondo: solo i pazzi la pensano diversamente", scrive sul suo social Truth.
Perché la guerra in Iran sta diventando un problema per Trump
Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran
La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione