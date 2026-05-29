I dati sono stati resi noti in occasione dell'evento alla Camera per i 50 anni di Sogei. Per l'Agenzia delle Entrate è "la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza tecnica, apertura al dialogo e know how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare"

Gli effetti del pos collegato al registratore di cassa sul fisco italiano iniziano già a farsi sentire con decisione. Secondo i dati diffusi il 28 maggio aggiornati alla metà del mese in corso, infatti, nei primi mesi del 2026 sono già emersi 5,3 miliardi di euro aggiuntivi frutto di 115 milioni di scontrini in più. Un risultato rivendicato dal governo e dall'Agenzia delle Entrate dopo l’introduzione con la legge di bilancio 2025 del collegamento tra pos e registratore di cassa per le operazioni effettuate a partire dal primo gennaio 2026. Sono 1,6 milioni 1,6 milioni i registratori telematici collegati a strumenti di pagamento elettronico, con l'Agenzia delle Entrate che dal 5 marzo ha attivato un apposito servizio web per permettere il collegamento, dando tempo agli esercenti fino al 20 aprile per registrarsi.

Carbone: "Risultato che va a beneficio dei contribuenti onesti"

Con l'entrata a regime dell'obbligo, ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone intervenuto durante l'evento alla Camera per i 50 anni di Sogei, "è aumentato il flusso dei corrispettivi trasmessi al Fisco dalle attività commerciali". Per Carbone, "è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza tecnica, apertura al dialogo e know how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare". Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha aggiunto: "Un risultato che non solo è estremamente positivo, ma che assume particolare rilievo perché contribuisce a rinsaldare il patto sociale, a beneficio dei contribuenti onesti e, indirettamente, dell'intera collettività".