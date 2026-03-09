Iran, per imprese italiane rischio rincari energetici di 10 miliardi

Il conflitto è arrivato in un momento in cui i movimenti di esportazioni nell'area mediorientale erano in crescita: +7,9% tra gennaio e novembre 2025, oltre il doppio rispetto al +3,1% registrato complessivamente. "Il principale mercato dell'area - prosegue lo studio - è quello degli Emirati Arabi Uniti, che assorbe 9.135 milioni di euro di esportazioni italiane e ha registrato una crescita del 18,5% tra gennaio e novembre 2025. Seguono l'Arabia Saudita con 6.320 milioni di euro e un aumento del 3,7% nel corso del 2025. Tra gli altri mercati in forte espansione si distinguono il Kuwait, con 1.861 milioni di euro di export e una crescita del 57,2%, e il Libano con 971 milioni di euro e un aumento del 18,5%".