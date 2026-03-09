Droni, in Italia nel 2025 mercato da 168 milioni di euro

Come scrive anche Il Sole 24 Ore, sempre secondo uno studio dell'Osservatorio del Politecnico di Milano (Verso la terza dimensione della mobilità: aereo, droni, spazio), tra i vari progetti è il segmento dei cargo quello più avanzato. Dei 485 progetti dedicati al trasporto merci, il 54% è in fase di sperimentazione, il 34% è stato annunciato e solo il 9% è già operativo, segno di una tecnologia che sta passando lentamente dai test alla realtà. Il campo di applicazione principale resta quello delle merci generiche, che rappresentano il 56% delle iniziative, mentre il 44% riguarda il materiale sanitario. Proprio la sanità è uno dei settori dove i droni stanno trovando le prime applicazioni concrete. Nel trasporto medico i velivoli senza pilota vengono impiegati soprattutto per dispositivi medici (37%), farmaci (32%) e campioni biologici o sangue (23%). Nelle merci generiche, che rappresentano la quota più importante, il primo posto lo occupano invece i beni di consumo (75%) e i pacchi (15%).