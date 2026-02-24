"Abbiamo concordato di lanciare l'iniziativa Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (Leap)" con l'obiettivo di "rafforzare la cooperazione nello sviluppo e nell'approvvigionamento di droni droni a basso costo e piattaforme autonome per ottenere risultati militari”, è stato annunciato nel corso della riunione a Cracovia del gruppo E5. I ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Gran Bretagna hanno anche spiegato che il progetto prevede lo sviluppo di sistemi avanzati di difesa aerea a basso costo, come droni autonomi o missili, il cui primo progetto sarà consegnato entro il 2027.

Inoltre, il primo obiettivo del programma sarà sviluppare una nuova arma terra-aria. Piuttosto che lunghi cicli di sviluppo, e ispirandosi all’innovazione sul campo di battaglia dell’Ucraina, si darà priorità alla velocità e all’adattabilità.



