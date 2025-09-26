Perché è difficile intercettare i droni e quanto costa abbatterli

Perché è così difficile, in primo luogo, individuare i droni? “Fare detection di oggetti piccoli, con bassa impronta elettromagnetica, è molto più difficile che individuare un aereo”, ha spiegato ancora Baldoni. “I sistemi sono costosi e non tutti i gestori aeroportuali possono permetterseli”. In Italia, per esempio, oggi “sono operativi negli aeroporti di Roma e Milano, e l'investimento è stato fatto direttamente dai gestori, che per simmetria sono responsabili anche della sicurezza perimetrale. Ma è chiaro che bloccare Fiumicino non è come bloccare un aeroporto regionale: il rapporto costi-benefici cambia radicalmente"